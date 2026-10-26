A Lucca Comics & Games 2026 le esclusive carte di Dan Da Dan, Solo Leveling e Kaiju No. 8

Le collezioni di trading card dedicate agli anime Dan Da Dan, Solo Leveling e Kaiju No. 8 saranno tra le novità esclusive presentate a Lucca Comics & Games 2026, che si terrà dal 28 ottobre all'1 novembre. Durante la celebre manifestazione toscana, gli appassionati potranno scoprire e acquistare queste edizioni limitate presso lo stand Play 4ever by Toys Center, situato nel Giardino degli Osservanti.

Il collezionismo nel settore del giocattolo si conferma in forte crescita: nei primi sei mesi del 2026, le trading card hanno generato il 17% del fatturato totale del comparto in Italia, a testimonianza di una passione che coinvolge sia giovani che adulti. L'esperienza dell'unboxing e la ricerca di carte rare continuano a fidelizzare una community trasversale e sempre più numerosa.

Fiore all'occhiello di questa edizione sono le nuove collezioni di trading card dedicate a tre tra i più popolari franchise dell'animazione giapponese, disponibili esclusivamente in fiera. La prima serie è quella di Dan Da Dan, anime molto seguito su Crunchyroll e giunto ormai alla terza stagione in arrivo nel 2027. Ogni box propone 16 carte base e 1 carta speciale numerata in versione olografica o variant, con la possibilità di trovare card autografate dai doppiatori inglesi della serie.

Segue la collezione Solo Leveling, l'anime rivelazione degli ultimi tempi, anch'essa disponibile in edizione speciale: ogni confezione include 9 carte base e 1 card numerata, che può essere una variante rara con la firma originale del cast inglese.

Completa la proposta Kaiju No. 8, fenomeno tra gli appassionati di anime: la box esclusiva celebra 10 personaggi dell'opera, con 16 carte base e una rara a tiratura limitata, distribuita in 4 varianti e con versioni speciali autografate dai doppiatori inglesi.

Il segmento delle trading card si conferma strategico e in costante evoluzione, sostenuto dall'interesse di kidult e nuove generazioni per il mondo dei collezionabili e dell'animazione giapponese. Il licensing legato agli anime oggi rappresenta il 34% del volume d'affari del settore giocattolo italiano, segno di una tendenza in ascesa e di una passione che accomuna più generazioni.

Chi visiterà Lucca Comics & Games 2026 potrà vivere l'esperienza unica di accedere in anteprima a queste esclusive collezioni, capaci di unire il fascino del collezionismo alle emozioni dell'universo manga e anime. Le nuove carte saranno disponibili solo presso lo stand Play 4ever by Toys Center, Giardino degli Osservanti (GOS 011), dal 28 ottobre all'1 novembre.