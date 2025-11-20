Francesca Michielin dà voce all’inno della FITP: “Di Campo in Campo”

Francesca Michielin è la protagonista del nuovo inno ufficiale della Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP), “Di Campo in Campo”

Il brano, descritto come potente e motivazionale, intende rappresentare i valori fondanti della Federazione, raccontando in poco più di due minuti la resilienza, la passione e la crescita personale che contraddistinguono lo sport. Scritto da Enrico Giaretta, Maurizio D’Aniello e Marcello Murru, con la collaborazione della stessa Michielin, è prodotto da Dade, pluripremiato produttore vincitore, tra gli altri, del Nastro d’Argento e del Globo d’Oro.

“Di Campo in Campo” nasce da un processo creativo definito “plurale”, che mescola linguaggi musicali differenti per dar vita a un’esperienza sonora inedita. Non un semplice rap né una poesia musicata, ma un’opera che unisce ritmo e intensità emotiva con una forte identità artistica. Francesca Michielin, oltre a interpretare il brano, ha contribuito attivamente alla scrittura, rendendo il testo e la melodia espressione autentica del suo stile e della sua sensibilità artistica.

Secondo quanto si legge nel comunicato, il brano rappresenta il primo passo della FITP nella creazione della propria identità sonora, un progetto che mira a valorizzare l’unicità e i valori della Federazione attraverso la musica. Il concept si ispira a una celebre frase di Nelson Mandela: “Io non perdo mai. O vinco o imparo”, citazione che sintetizza perfettamente lo spirito con cui la FITP affronta ogni sfida.

Il progetto di costruzione dell’identità sonora è stato guidato dalla società Inarea Identity Design, con la direzione artistica dei maestri Enrico Giaretta e Maurizio D’Aniello. L’iniziativa viene descritta come un viaggio attraverso i valori dello sport e della vita, una metafora che vuole trasmettere l’idea di crescita continua: ogni campo è una nuova occasione di confronto, un nuovo obiettivo da conquistare passo dopo passo, senza smettere di credere nei propri sogni.

“Di Campo in Campo” è quindi più di un inno sportivo: è un simbolo di appartenenza, di motivazione e di orgoglio nazionale. La voce intensa e riconoscibile di Francesca Michielin si fa portavoce di un messaggio universale che travalica i confini del tennis e del padel, ricordando che nella vita, come nello sport, si vince sempre quando si impara dai propri errori e si continua a guardare avanti con determinazione.