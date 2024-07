FRANCESCO BACCINI il 24 luglio live al festival “Agerola Sui Sentieri degli Dei”

Francesco Baccini si esibirà mercoledì 24 luglio alle ore 21.00 al Belvedere Parco Corona di Agerola, in una serata condotta da Gianmaurizio Foderaro. L’evento fa parte del Festival dell’Alta Costiera Amalfitana, “Agerola Sui Sentieri degli Dei”, e promette di essere un’esperienza unica e emozionante.

Francesco Baccini, cantautore genovese di grande talento, presenterà le canzoni più significative della sua trentennale carriera, insieme ai brani dei cantautori con cui ha collaborato, come Fabrizio De André, e degli artisti che lo hanno ispirato, come Luigi Tenco. Sarà un concerto carico di energia, in cui Baccini mostrerà la sua anima ironica e satirica, senza tralasciare la sua parte più intima.

Nato a Genova nel 1960, Baccini ha iniziato a studiare pianoforte fin da bambino e ha conquistato il pubblico con il suo album d’esordio “Cartoons” nel 1989. Da allora, la sua carriera è stata costellata di successi discografici, teatrali e televisivi. Il suo amore per la radio e i social media lo ha portato a raccontare attualità e intrattenere il pubblico virtuale con il suo pianoforte.

Il concerto di Francesco Baccini a Agerola è un’opportunità imperdibile per gli amanti della musica italiana di qualità. Non solo un’occasione per ascoltare la voce e le melodie di un grande artista, ma anche per godere della suggestiva cornice del Belvedere Parco Corona, immerso nella bellezza della Costiera Amalfitana.

L’evento è organizzato in collaborazione con Rai Radio Tutta Italiana e Rai Isoradio, che seguiranno la manifestazione con collegamenti in diretta.