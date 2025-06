FREITAG: borse e accessori riciclati per un’estate all’insegna del viaggio

L’estate è alle porte e con essa la voglia di partire e scoprire nuovi orizzonti. Che si tratti di una vacanza al mare, in montagna, o una fuga urbana, preparare la valigia porta sempre con sé una sfida. Per affrontare i mesi più caldi con tutto il necessario, FREITAG, il noto marchio svizzero, offre una nuova collezione di accessori da viaggio. Dal 1993, FREITAG ricicla teloni di camion trasformandoli in borse e accessori innovativi, unendo così stile e responsabilità.

Tra le novità di quest’anno c’è la F260 Miami Wide, un’ampia shopper dotata di uno scomparto principale e due manici. Ideale per gli oggetti di dimensioni maggiori, si propone come una compagna perfetta per ogni esigenza al prezzo di €140.

Non può mancare la protezione per il nostro fidato smartphone: la F385 Circ Case, ricavata da vecchi scarponi da sci. Efficiente nel proteggere e mantenere a portata di mano documenti e carte grazie al F380 Justin porta carte (€34) e al F381 Neck Strap per tenere il telefono sempre pronto per le nostre foto di viaggio (€14).

Per chi necessità di spazio in più, il nuovo zaino messenger F691 Gleason è la soluzione ideale. Con un volume variabile e un design unico, è realizzato in materiali idrorepellenti R-PET combinati con dettagli in teloni riciclati. Al prezzo di €355, è un mix perfetto di funzionalità e sostenibilità.

Per viaggi di ogni durata, il F36 Wayne è il beauty case perfetto. Fatto a partire da teloni di camion, con una robusta maniglia e due tasche interne con cerniera, facilita il mantener ordine durante i nostri spostamenti per un costo di €120.

Infine, la F250 Sonny, compatta e resistente, è la versione minimal della classica borsa FREITAG. Ripiegabile con facilità, è ideale per valigie già piene, disponibile a €100.