FRITZ! al MWC 2026: Wi-Fi 7, 5G e fibra fino a 10 Gbit/s per una casa più veloce e sostenibile

Al Mobile World Congress 2026 di Barcellona, in programma dal 2 al 5 marzo, FRITZ! si prepara a mostrare la propria visione di una casa digitale sempre più performante, sicura e green. Il marchio europeo, leader nelle soluzioni broadband e rete domestica, presenta un ampio ventaglio di novità che spaziano dal 5G al Wi-Fi 7, fino alle reti in fibra ottica XGS-PON e alle prime anticipazioni sul futuro standard Wi-Fi 8.

La nuova generazione del 5G domestico debutta con il FRITZ!Box 6835 5G, router compatto pensato per il Fixed Wireless Access e capace di combinare la connettività 5G fino a 2 Gbit/s con il Wi-Fi 7 a 3,5 Gbit/s. Alimentato tramite USB-C e compatibile con SIM ed eSIM, può essere utilizzato anche in mobilità, ad esempio tramite power bank, offrendo così una connessione rapida anche in aree poco coperte dalla banda larga. Il dispositivo, dotato di porte LAN fino a 2,5 Gbit/s, può inoltre agire come collegamento di backup grazie alla funzione FRITZ! Failsafe in caso di interruzioni del servizio principale.

Accanto al 6835, l’azienda presenta anche il FRITZ!Box 6825 4G, un router resistente e leggero per reti mobili LTE con Wi-Fi 6, progettato per l’uso in viaggio o come soluzione di emergenza domestica. Entrambi i modelli supportano connessioni tramite hotspot Wi-Fi e mantengono tutte le funzionalità tipiche del software FRITZ!OS, tra cui controllo genitori, rete ospiti e gestione remota.

Sul fronte della fibra ottica, FRITZ! rafforza la propria leadership con i nuovi FRITZ!Box 5630 XGS e FRITZ!Box 5630. Il primo supporta lo standard XGS-PON per velocità fino a 10 Gbit/s, mentre il secondo raggiunge 2,5 Gbit/s in GPON e 1 Gbit/s in AON. Entrambi integrano Wi-Fi 7 dual-band fino a 3,5 Gbit/s, una porta multi-gigabit (10 Gbit/s per il modello XGS e 2,5 Gbit/s per il 5630), tre porte LAN gigabit, telefonia DECT e IP, oltre alle funzioni di smart home e VPN. Soluzioni pensate per accompagnare l’espansione europea delle reti in fibra ottica offrendo stabilità, prestazioni e semplicità d’uso.

Il segmento Mesh e Wi-Fi 7 viene potenziato con il FRITZ!Repeater 6700 Pro, repeater quad-band fino a 18 Gbit/s, dotato di quattro bande (inclusa quella a 6 GHz), e pensato per garantire copertura totale anche negli ambienti più complessi. Due porte LAN – una da 10 Gbit/s e una da 2,5 Gbit/s – assicurano la massima flessibilità per connessioni cablate. FRITZ! propone inoltre il FRITZ!WLAN Stick 6700, adattatore tri-band per aggiornare PC e notebook al Wi-Fi 7, compatibile con qualsiasi router wireless e subito operativo grazie alla configurazione WPS.

Durante il MWC26, i visitatori potranno assistere a demo live dedicate alla gestione intelligente del Wi-Fi. Grazie alla piattaforma User Services Platform (USP) e al servizio MyFRITZ!Net, gli operatori di rete potranno ottimizzare da remoto le reti domestiche degli utenti, migliorando l’esperienza e la fidelizzazione. Le dimostrazioni includeranno anche il nuovo sistema di protezione FRITZ! Failsafe, che con la prossima versione FRITZ!OS 8.20 offrirà due modalità di fallback, garantendo continuità operativa tramite router secondario o connessione mobile.

Lo sguardo di FRITZ! è già rivolto al futuro con il Wi-Fi 8. Il nuovo standard, basato su IEEE 802.11bn e atteso nei prossimi due anni, promette prestazioni migliorate su tutte le bande, tempi di risposta più rapidi e minori latenze. “Il Wi-Fi 8 combinerà tecnologie avanzate per connessioni più robuste e un consumo energetico ridotto, mantenendo la retrocompatibilità con gli standard precedenti”, affermano gli esperti del marchio.

Grande attenzione anche all’impegno in materia di sostenibilità e sovranità digitale. FRITZ! ha ricevuto la medaglia d’argento da EcoVadis, classificandosi tra il top 15% mondiale per performance ESG e nel top 5% nel settore hardware e telecomunicazioni. Tutti i prodotti vengono progettati a Berlino e realizzati in Europa nel rispetto di elevati standard ambientali, sociali e di sicurezza informatica. Un modello di filiera corta che consente all’azienda di fornire aggiornamenti gratuiti regolari, mantenendo qualità e durabilità nel tempo.

Con queste novità, FRITZ! conferma la propria posizione di riferimento nel panorama europeo della connettività domestica. Tra fibra multi-gigabit, nuovi router 5G e repeater Wi-Fi 7, il marchio si presenta al MWC26 di Barcellona come uno dei principali protagonisti della casa digitale del futuro: veloce, sicura e sostenibile.

