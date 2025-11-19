Connect with us

FRITZ! rafforza la leadership europea nella sicurezza digitale e presenta le novità a SICUREZZA 2025

FRITZ! conferma la propria vocazione alla sicurezza e alla sovranità digitale partecipando per la quarta volta consecutiva a SICUREZZA 2025, la fiera internazionale dedicata alle tecnologie per la protezione e la gestione dei dati, in programma a Rho Fiera Milano dal 19 al 21 novembre. L’azienda tedesca, punto di riferimento nel settore del networking “Made in Europe”, presenterà le innovazioni più recenti nel campo della connettività, dal Wi-Fi 7 al 5G, mettendo in risalto la centralità della sicurezza come elemento strategico per il mercato europeo.

FRITZ! è attualmente l’unico produttore europeo ad aver integrato completamente il Wi-Fi 7 in tutta la propria gamma di router, sia per la fibra che per la DSL. Una scelta che consolida la sua posizione come brand premium, sinonimo di affidabilità, efficienza e protezione dei dati.

Secondo uno studio basato sul sistema internazionale CVSS (Common Vulnerability Scoring System), i dispositivi FRITZ! vantano un tasso di invulnerabilità senza paragoni. L’azienda si distingue per un numero di vulnerabilità pari a zero: dal 2015 non sono state registrate vulnerabilità critiche (CVE), e dal 2019 non ne sono state rilevate affatto. Un primato che conferma la robustezza del sistema operativo FRITZ!OS, sviluppato e mantenuto in Germania.

“La sicurezza del router è strettamente legata alla nostra sovranità digitale: questo è il motivo per cui in Europa dobbiamo mantenere il controllo su questo dispositivo e investire in solidi meccanismi di sicurezza. Analogamente alle decisioni nel settore del 5G, dobbiamo garantire che i nostri router siano sicuri e rimangano in mani europee per proteggere la nostra libertà digitale”, spiega Gianni Garita, country manager FRITZ! Italia. Una posizione che rispecchia la filosofia aziendale: fornire soluzioni che uniscano performance, autonomia e protezione, mantenendo la produzione e lo sviluppo all’interno dell’Unione Europea.

Il cuore dell’ecosistema FRITZ! è il sistema operativo FRITZ!OS, recentemente aggiornato alla versione 8.20, che comprende la funzione FRITZ! Failsafe, una tecnologia di protezione di fallback in grado di garantire la connessione anche in caso di guasti o interruzioni della rete principale. In tali situazioni, il router passa automaticamente a una connessione alternativa – tramite un secondo dispositivo, un dongle LTE o persino uno smartphone in modalità tethering – assicurando la continuità del servizio, un aspetto fondamentale per chi opera in ambiti critici o di emergenza.

Un esempio concreto di come l’innovazione di FRITZ! si traduca in applicazioni reali è rappresentato dal progetto Fire Point realizzato per Bruni Costruttori di Sinalunga (Siena). La soluzione, sviluppata da BeTrade in collaborazione con Adalab, mira a garantire la sicurezza nei cantieri e nelle aree industriali temporanee tramite un sistema di comunicazione diretta con la centrale operativa dei Vigili del Fuoco. Il cuore del progetto è il router FRITZ!Box 6850 LTE, che grazie a una SIM integrata assicura connettività mobile stabile, anche in assenza di infrastrutture cablate.

Attraverso l’integrazione di un citofono IP, configurato per chiamare automaticamente il numero di emergenza 112 alla pressione di un pulsante, il sistema consente di inviare un allarme in pochi secondi, garantendo tempestività e affidabilità. La soluzione, completamente autonoma e monitorabile da remoto, rappresenta un modello replicabile in altri contesti industriali o di sicurezza pubblica.

“Integrare le nostre realizzazioni con soluzioni di networking avanzate come FRITZ! rappresenta per noi un passaggio fondamentale nel percorso di crescita e innovazione dell’azienda. La sinergia tra design, funzionalità e tecnologia è la chiave per offrire valore concreto ai nostri clienti”, sottolinea Marco Offredi, socio amministratore di BeTrade Italia.

Le tecnologie FRITZ! non si limitano al mondo industriale: sono già operative in diversi progetti dedicati alla Croce Rossa e alle Forze dell’Ordine, dove la continuità del servizio e la protezione dei dati sono essenziali. Tutti i router FRITZ! vengono sviluppati e prodotti in Europa, nel rispetto delle normative e degli standard di sicurezza più stringenti.

Da oltre trent’anni FRITZ! rappresenta un simbolo di qualità, innovazione e sovranità digitale. In un panorama globale in cui la sicurezza informatica è sempre più strategica, l’approccio europeo dell’azienda si conferma una garanzia per utenti privati, imprese e istituzioni che vogliono assicurare la massima protezione dei propri dati e delle proprie comunicazioni.

