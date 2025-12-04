Connect with us

FRITZ!Mesh Set: la rete che trasforma la casa in uno spazio connesso e senza limiti

In un’epoca in cui la connettività domestica deve sostenere smart working, lezioni online, streaming in 4K, gaming e dispositivi IoT, la stabilità del Wi-Fi è diventata un elemento essenziale del comfort quotidiano. In molte abitazioni italiane, però, le pareti spesse e la distribuzione dei piani compromettono la qualità del segnale, rendendo insufficiente il solo router tradizionale. Una rete mesh rappresenta oggi la soluzione più efficace per eliminare le zone d’ombra e garantire connessioni uniformi, stabili e sicure in ogni stanza.

Il principio di funzionamento di una rete mesh è semplice ma estremamente efficiente: più nodi, collegati tra loro e distribuiti in punti strategici della casa, consentono di diffondere il segnale Wi-Fi sotto un unico *“ombrello”* digitale. In questo modo, i dispositivi si collegano automaticamente al nodo con il segnale più forte, assicurando navigazione fluida e trasferimento dati senza interruzioni. Una buona pianificazione dell’impianto è fondamentale: i nodi non devono essere né troppo vicini né eccessivamente distanti e, ove possibile, uno di essi dovrebbe essere collegato via cavo al modem per dedicare tutta la banda Wi-Fi ai dispositivi connessi.

Un vantaggio cruciale delle reti mesh è l’unificazione della rete wireless: un solo nome (SSID) per tutta la casa consente di spostarsi liberamente senza doversi disconnettere o riconfigurare il collegamento. A completare l’esperienza ci sono funzioni di sicurezza e gestione avanzata, come la rete ospiti, il parental control e gli aggiornamenti automatici del firmware, che garantiscono una connessione sempre protetta e aggiornata.

AVM, con il marchio FRITZ!, propone soluzioni pronte all’uso per chi desidera passare a una rete mesh completa e affidabile. I nuovi FRITZ!Mesh Set 1600 e FRITZ!Mesh Set 4200 sono basati sullo standard Wi-Fi 6 e composti da repeater in grado di cooperare per costruire una singola rete wireless potente e uniforme in tutta l’abitazione.

Il FRITZ!Mesh Set 1600, con velocità fino a 3.000 Mbit/s e repeater compatti FRITZ!Repeater 1200 AX, è indicato per appartamenti e case di medie dimensioni. Combina elevate prestazioni e ingombro ridotto, risultando ideale per chi cerca il giusto equilibrio tra potenza e praticità. Il FRITZ!Mesh Set 4200, che impiega repeater FRITZ!Repeater 3000 AX e raggiunge velocità fino a 4.200 Mbit/s su tre bande di frequenza, è pensato invece per abitazioni più estese o ambienti dove si svolgono simultaneamente attività particolarmente impegnative per la rete, come streaming e gaming ad alta risoluzione.

Entrambe le versioni possono essere integrate sia con i router FRITZ!Box sia con dispositivi di altri marchi, lavorano con modem fibra o ONT forniti dagli operatori e includono una serie di funzioni avanzate: prioritizzazione del traffico, gestione degli accessi, aggiornamenti gratuiti e cinque anni di garanzia. Queste caratteristiche consentono di creare una rete domestica potente, affidabile e soprattutto sicura, capace di rispondere alle esigenze della casa connessa contemporanea.

Dal 1986 FRITZ! sviluppa e produce in Europa soluzioni per la connettività digitale con l’obiettivo di semplificare la vita degli utenti. Oggi il marchio è tra i leader europei nella banda larga e nella casa intelligente, con dispositivi che uniscono facilità d’uso e innovazione. Il software FRITZ!OS, aggiornato regolarmente, aggiunge nuove funzioni e mantiene i prodotti efficienti e protetti nel tempo. Con un fatturato di 630 milioni di euro nel 2024 e circa 900 dipendenti, l’azienda continua a investire nell’evoluzione di tecnologie che rendono la connessione domestica non solo più veloce, ma anche più sicura e intelligente.

 

