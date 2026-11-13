Cate Lumina pubblica Mi Primer Amor: il singolo già virale grazie anche all'Inter

Cate Lumina pubblica oggi ufficialmente Mi Primer Amor, il nuovo singolo che ha già conquistato TikTok e persino i canali ufficiali dell'Inter, diventando la colonna sonora di un video dedicato all'indimenticabile Ronaldo. La giovane artista, cresciuta tra Bergamo, Minorca e Madrid, propone un brano dal sound solare e contagioso, che mescola le migliori atmosfere pop latine alle melodie della nuova generazione.



Il cuore del brano è il primo amore, quello che torna improvvisamente nella vita quando meno te lo aspetti. Il ritornello è nato proprio da questa domanda: come faccio a dire no al mio primo amore? Mi piaceva l'idea che fosse una frase semplice, quasi tipo una confessione. La contraddizione di chi sa che stai facendo una stupidaggine, ma in quel momento non ti interessa nulla, racconta Cate Lumina. Il singolo, infatti, coglie con leggerezza quel sentimento travolgente che lega ognuno di noi a una passione impossibile da dimenticare: che si tratti di una squadra di calcio, una famiglia, un viaggio, un animale o una persona speciale.



Il successo social è stato immediato: è bastato uno spoiler per far esplodere Mi Primer Amor, che si è fatta strada non solo tra i fan della musica, ma anche nel mondo dello sport, prestando la propria energia latina anche ai video celebrativi nerazzurri.



La produzione propone un ritmo spensierato, perfetto per l'estate, con un'energia festosa e immediata che trasforma la nostalgia in un invito a ballare. Il brano è disponibile su tutte le piattaforme digitali.



Cate Lumina, al secolo Caterina Lumina, è nata nel 2003 a Bergamo e si è trasferita da bambina a Minorca, dove si è avvicinata al canto sin da piccolissima. Cresciuta tra Spagna e Italia, a maggior età si sposta a Madrid per frequentare l'università e intraprendere la carriera musicale, collaborando con produttori italiani. Dopo l'esperienza all'Erasmus a Milano, nel dicembre 2025 entra nel talent Amici di Maria De Filippi dove si fa notare con il brano RoseRovi, pubblicato a gennaio. Successivamente lancia Vuelve e, a maggio, il suo primo EP Catalina.



Con Mi Primer Amor, Cate Lumina conferma la sua vocazione per il pop internazionale, capace di unire generazioni e passioni attraverso melodie immediate e testi sinceri. Il singolo si prepara a diventare il tormentone dei prossimi mesi, simbolo di leggerezza e autenticità.