Carolina Bongiovanni pubblica il nuovo album FATTI D'AMORE: una rivoluzione gentile

Da oggi è disponibile su tutte le piattaforme digitali FATTI D'AMORE, il nuovo album di Carolina Bongiovanni, cantautrice ligure che porta avanti una vera e propria rivoluzione guidata dal bene e dall'amore. Il progetto, pubblicato da La Gloria/Ada Music e prodotto artisticamente da Emanuele Dabbono, si compone di 13 brani che esplorano la forza dell'amore come sentimento capace di superare difficoltà e cinismo, trovando espressione nei piccoli gesti della quotidianità.

L'artista dichiara: Fatti d'amore è un album composto da brani tenuti insieme da un unico filo conduttore: l'amore. In un periodo in cui le notizie buie sembrano avere la meglio, questo disco vuole essere un invito a ritrovare la luce e a tornare a credere nel bene. Il titolo racchiude un triplice significato: "fatti" perché composti d'amore, perché siamo quasi "drogati" di questa forza viscerale che muove tutto, ma anche perché racconta storie ed esperienze vissute. Un album che vuole ricordare come un mondo migliore sia possibile e possa già fiorire nei gesti più autentici.

La tracklist comprende collaborazioni di spicco come i Reale in Nonostante tutto e i Controtempo in Ancora grazie. Prezioso il tocco della produzione di Emanuele Dabbono, già al fianco di nomi come Tiziano Ferro e Alfa. Tra i brani spiccano titoli come Due zaini, L'amore illumina, Per lasciarti andare e Il bene che non fa rumore, canzoni in cui i temi della famiglia, dei legami e delle piccole grandi attenzioni diventano protagonisti.

Carolina Bongiovanni, 30enne di origini liguri, ha iniziato a scrivere canzoni all'età di 14 anni. Dopo un percorso di approfondimento alla scuola Jeunesse Lumière di Firenze, nel 2023 pubblica il debutto 18 e lode. Nel 2025 si aggiudica il titolo di Miglior Nuovo Artista Italiano ai Catholic Music Awards e arriva a esibirsi in Piazza Maggiore a Bologna davanti a diecimila persone. Il suo successo si fonda su una cifra stilistica in cui sonorità delicate e testi autobiografici raccontano l'esperienza umana, gli affetti e la capacità di trovare speranza nella semplicità.

Le sue canzoni sono un viaggio intimo attraverso la costruzione della famiglia, la nascita, la perdita e la riscoperta della bellezza delle cose autentiche. Attraverso la musica Carolina invita a scegliere il bene ogni giorno, ricordando che, anche nel silenzio, "il bene che non fa rumore" può cambiare il mondo.