Slide Pistons portano le jam session in balera a Milano con il nuovo album

Dal 18 novembre, ogni mercoledì alle 22.00, Milano si anima con le Slide Pistons Jam Session organizzate presso il ClubHouse Amatori Union in via Valvassori Peroni 48/3. La band fondata da Luciano Macchia e Raffaele Kohler, insieme a Nicholas Celeghin alla batteria, invita il pubblico a partecipare a serate di musica dal vivo, in cui chiunque può unirsi per suonare e cantare.



Gli incontri musicali vengono registrati e trasmessi su Radio Popolare durante il programma condotto dagli stessi Macchia e Kohler, ogni venerdì a mezzanotte. La musica delle balere viene ripensata e contaminata da nuovi suoni nel quarto progetto discografico degli Slide Pistons, intitolato Maledetta Balera. L'album propone nove tracce strumentali che attraversano liscio, folk, ska, swing, tango e ritmi balcanici, offrendo un'esperienza sonora originale e coinvolgente.



L'idea alla base dell'album nasce dalla volontà di omaggiare la musica da ballo italiana e il luogo simbolo in cui le generazioni hanno trovato gioia e speranza: la balera. Gli Slide Pistons propongono un Liscio Crossover Sound capace di fondere sonorità tradizionali e moderne, grazie all'incontro tra la fisarmonica evocativa di Macchia e la vibrante tromba di Kohler.



L'album Maledetta Balera è un viaggio musicale tra influenze funk, folk, ska, hip hop, swing, tango, valzer e ritmi balcanici e sonorità che si incontrano attraverso fisarmonica, tromba, batterie elettroniche, chitarre distorte e assoli di basso elettrico.



Il disco si apre con la title track Maledetta Balera, proseguendo con altri otto brani tra cui Saint Tropez, In principio era la neve, Calypso Rico e Lampadine Rosse, ognuno espressione della creatività e della contaminazione musicale che caratterizza la band.



Il progetto discografico si affida a una formazione di musicisti con una lunga esperienza e riconoscimenti nel panorama musicale italiano. Luciano Macchia, crooner, ha iniziato la sua carriera con la fisarmonica e il trombone, collaborando con artisti di rilievo come Vinicio Capossela, Afterhours e Calibro 35. Raffaele Kohler, trombettista milanese, è noto al grande pubblico anche per il video in cui suonava O mia bela Madunina dal balcone durante il lockdown, diventando simbolo di speranza. Entrambi protagonisti sulla scena teatrale e musicale, dal 1997 propongono nuove forme di contaminazione attraverso Slide Pistons.



Le serate del mercoledì diventano così un'occasione per ballare sulle note di Maledetta Balera, ascoltare, partecipare attivamente e vivere l'atmosfera delle balere rivista in chiave moderna.



Le Slide Pistons Jam Session rappresentano un invito aperto alla città di Milano per condividere la passione della musica dal vivo in un appuntamento che unisce tradizione e innovazione.