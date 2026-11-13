Ornella Vanoni pubblica l'ultimo album: Vivere il mio concerto più bello!

Da oggi è disponibile Vivere il mio concerto più bello!, il nuovo e ultimo album di Ornella Vanoni, pubblicato per BMG, che celebra la carriera di una delle icone indiscusse della musica italiana.

Il progetto speciale, composto da 31 brani, offre una intensa testimonianza degli ultimi concerti di Vanoni alle Terme di Caracalla di Roma e al Teatro degli Arcimboldi di Milano. La raccolta comprende ben 29 registrazioni dal vivo di questi appuntamenti unici, oltre a due preziosi inediti: Vivere, nuova interpretazione del celebre brano scritto da Vasco Rossi, e Viva la vita, realizzato in collaborazione con Francesco Gabbani. Entrambi i brani rappresentano le ultime incisioni in studio della cantante, segnando così il capitolo conclusivo della sua discografia.

Vivere il mio concerto più bello! non è solo un album dal vivo, ma anche il racconto di una vita fatta di incontri e collaborazioni. Sul palco insieme a Ornella si sono alternati grandi nomi della musica italiana, tra cui Calcutta, Colapesce, Daniele Di Bonaventura, Dimartino, Ditonellapiaga, Drusilla Foer, Elisa, Emma, Fiorella Mannoia, Gigi D'Alessio, Giuliano Sangiorgi, Mahmood, Malika Ayane, Mario Lavezzi, Paolo Fresu e Patty Pravo.

Vivere il mio concerto più bello! diventa così molto più di un album dal vivo: è la testimonianza degli ultimi concerti di Ornella, il racconto dei suoi incontri con tanti artisti e il capitolo conclusivo della sua discografia. Un progetto che riunisce la sua musica, le sue interpretazioni e le ultime canzoni incise in studio, consegnando al pubblico un ultimo prezioso tassello della sua storia artistica.

L'album è suddiviso in due CD: il primo contiene uno dei due inediti e 14 registrazioni live, mentre il secondo presenta l'altro inedito insieme a 15 esibizioni dal vivo. La versione fisica è disponibile in due formati Collector's Edition: uno speciale box limitato e numerato con tre vinili e un 45 giri dedicato agli inediti, e un doppio CD maxi, entrambi accompagnati da un booklet di 32 pagine con immagini e dediche esclusive.

Questa pubblicazione si presenta come un vero evento per la musica italiana: un commiato artistico che abbraccia passato e presente, omaggiando il pubblico con una raccolta che racchiude emozioni, incontri e collaborazioni di un'interprete indimenticabile.