Milano celebra Ornella Vanoni: serata-evento per i 50 anni di "La voglia la pazzia l'incoscienza l'allegria"

Alla Fabbrica del Vapore, una serata speciale per il 50° anniversario dello storico album di Vanoni, Toquinho e De Moraes, con ospiti e dj set.

Lunedì 16 novembre, presso la Fabbrica del Vapore di Milano, si terrà un evento speciale dedicato al cinquantenario di uno degli album più iconici della musica italiana: "La voglia la pazzia l'incoscienza l'allegria" di Ornella Vanoni, Toquinho e Vinícius De Moraes.

L'appuntamento, intitolato "ORNELLA NÃO TEM FIM. I cinquant'anni di La voglia la pazzia l'incoscienza l'allegria", vuole rendere omaggio a una pietra miliare pubblicata nel 1976 e oggi rieditata in una versione celebrativa arricchita da dieci registrazioni inedite provenienti dalle sessioni originali. L'edizione speciale, distribuita da Nar International e Warner Music Italy, sarà disponibile sia in digitale sia in un esclusivo cofanetto doppio CD e doppio vinile a tiratura limitata.

Dalle ore 19.30, la sala La Cattedrale della Fabbrica del Vapore ospiterà una serata tra musica dal vivo, racconti e atmosfere per ripercorrere la storia e l'eredità artistica di un disco senza tempo. Sul palco con Nicola Savino, che guiderà il pubblico nel viaggio musicale e culturale, si alterneranno esibizioni di Gaia, Joan Thiele, Paola Folli e i Selton, band brasiliana ormai stabilmente tra le protagoniste della scena musicale italiana. Proprio i Selton cureranno nuovi arrangiamenti acustici di alcune delle pagine più suggestive del repertorio.

A offrire uno sguardo critico sulla storia e sul valore culturale dell'album sarà Giulia Cavaliere, autrice delle note di copertina dell'edizione celebrativa. Durante la serata, conversazioni, performance acustiche e speciali interpretazioni dal vivo si intrecceranno per restituire l'essenza di un'opera che ancora oggi emoziona, sorprende e ispira generazioni di musicisti.

Il titolo della serata nasce da una reinvenzione poetica: "ORNELLA NÃO TEM FIM" trasforma un celebre verso di "A felicidade" in una dichiarazione d'amore per Ornella Vanoni, artista la cui voce e libertà espressiva rimangono vive nella memoria collettiva.

Al termine dell'evento principale, la festa proseguirà con un dj set di Ciao Discoteca Italiana, che ha curato anche la grafica della nuova edizione, creando un ponte musicale tra sonorità italiane e brasiliane. L'atmosfera si caricherà così di ritmi e contaminazioni che idealmente prolungheranno le emozioni della serata.

"ORNELLA NÃO TEM FIM. I cinquant'anni di La voglia la pazzia l'incoscienza l'allegria" promette di essere molto più di una semplice celebrazione: un'occasione per ritrovare, grazie alle voci degli artisti contemporanei, quella libertà creativa e complicità gioiosa che hanno reso unico lo storico disco di Vanoni.