Ultimo pubblica il live album da record di Tor Vergata e annuncia il tour 2027

Oggi esce ULTIMO LIVE TOR VERGATA, il nuovo album dal vivo che immortala il concerto dei record tenuto dal cantautore romano nell'estate 2026 a Roma, davanti a 250.000 persone. L'album, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in edizione fisica anche in versione autografata, raccoglie la setlist completa dell'evento, diventato una pagina storica per la musica italiana.



Questo è il terzo live album nella carriera di Ultimo, dopo i successi di ULTIMO LIVE STADI 2024 e ULTIMO LIVE STADI 2025, entrambi in vetta alle classifiche FIMI. Il cofanetto include anche un booklet fotografico dove si trova la lettera scritta da Ultimo ai suoi fan alla vigilia del raduno a Tor Vergata, parole commoventi che raccontano il legame profondo con i suoi seguaci: "Il giorno che aspettavo".



Ad aprire la tracklist c'è TUTTO, brano considerato da Ultimo "la canzone più importante della mia vita", scritta proprio durante quella notte indimenticabile. Questo pezzo ha dato il titolo anche al film ULTIMO - TUTTO. LIVE A TOR VERGATA, capace di incassare oltre 3 milioni di euro e segnare il miglior esordio di sempre per un film concerto al cinema, con un record ufficializzato dal Guinness World Records per il maggior numero di biglietti venduti a un concerto pop da un artista solista maschile.



La tracklist del nuovo live album offre 38 brani che attraversano tutta la carriera di Ultimo: dai grandi classici come I tuoi particolari, L'eternità (con Fabrizio Moro), Buongiorno vita e Sogni appesi, fino alle performance più intime solo piano e voce come Questa insensata voglia di te e Alba. Nell'album trova spazio anche una "Lettera ai fan", ulteriore testimonianza della connessione speciale che lega il cantautore al suo pubblico.



Intanto, cresce l'attesa per ULTIMO STADI 2027 - LA FAVOLA CONTINUA… Il nuovo tour, già protagonista dell'estate prossima con diversi stadi sold out in poche settimane, attraverserà tutta l'Italia. Dal 10 giugno allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro, passando per Bologna, Milano, Napoli, Bari, Torino e per la prima volta anche in Sardegna e Calabria: 17 le tappe e mezzo milione di biglietti bruciati in 24 ore.



Con 59 stadi nel suo palmarès a soli 30 anni, oltre 2 milioni di biglietti venduti, 7 album di inediti, 2 live album già pubblicati (più il terzo appena uscito) e 89 dischi di platino, Ultimo è ormai una delle figure più rilevanti della musica italiana contemporanea.



ULTIMO LIVE TOR VERGATA non è solo il ricordo di una notte irripetibile, ma il simbolo di una favola che continua a rinnovarsi tra palchi, cinema e nuove canzoni, con lo sguardo già proiettato al prossimo capitolo live del 2027.