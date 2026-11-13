R£D pubblica il primo EP Blood: sei tracce tra dolore, rabbia e verità personale

R£D è pronta a mostrare tutto quello che porta dentro pubblicando il suo primo EP, Blood, disponibile ovunque da venerdì 13 novembre. L'artista vicentina, classe 2005, sceglie di raccontarsi senza filtri attraverso sei tracce dove rabbia, fragilità e disillusione convivono nella quotidianità di chi si sente ai margini.



Blood è tutto quello che ho dentro, tutto quello che mi scorre nelle vene, le esperienze che ho vissuto e che fanno parte di me. Ci sono cose che ti porti addosso e che non puoi cambiare, ce l'hai nel sangue, spiega R£D.



L'EP prende forma da esperienze che lasciano il segno e legami difficili da spezzare, affrontando temi come lutto, dipendenze e precarietà in modo diretto e autobiografico. Le ferite personali diventano occasione di confronto con aspettative sociali, giudizi degli altri e modelli imposti da una società spesso incapace di accogliere le contraddizioni di chi resta fuori dagli schemi.



Nel cuore del progetto emerge la necessità di andare avanti anche quando il dolore diventa parte della normalità. Le parole di R£D scorrono su produzioni curate da Estremo, Shadyboy e Richard Church, tra sonorità trap e atmosfere essenziali che lasciano spazio alla voce e alla scrittura cruda dell'artista.



Ecco la tracklist completa: R£seller, Kick Off, Provincia, Trama, Type Shii, No Trust. Il sangue, simbolo di appartenenza, legame e ferita, accompagna l'intero percorso come metafora delle esperienze che definiscono ciò che siamo e che spesso non si riescono a superare.



Quello di R£D è uno sguardo personale e autentico, in cui la vulnerabilità non viene nascosta ma trasformata in spazio di verità. Dopo aver anticipato il progetto con alcuni singoli e il debutto dal vivo al MI AMI Festival di Milano il 22 maggio scorso, Blood rappresenta il capitolo d'esordio di un percorso artistico intenso e sincero.



Un disco che non cerca di rendere più accettabile la sofferenza, ma che restituisce uno spaccato reale e coraggioso su ciò che significa crescere imparando a convivere con le proprie ferite.