Gardaland Stars Night: Willy William in Italia per chiudere l’estate dei 50 anni

Gardaland si prepara a chiudere l’estate in grande stile. Sabato 6 settembre, il celebre parco italiano festeggerà il suo 50° anniversario con l’evento simbolo dell’estate, la Stars Night. Questa edizione promette di essere ancora più straordinaria grazie a una line-up d’eccezione.

Protagonista assoluto della serata sarà Willy William, superstar globale della dance, noto per le sue hit planetarie come “Mi Gente”, che ha oltre 3 miliardi di visualizzazioni su YouTube. Questo brano iconico, entrato nello Spotify Billions Club, è stato scelto dall’ex Presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, come “canzone dell’anno”. Con collaborazioni con icone mondiali quali JBalvin, Beyoncé, David Guetta e Steve Aoki, Willy William promette di portare sul palco un’esperienza musicale indimenticabile. Il suo ultimo successo “Trompeta” è già disco di platino in diversi Paesi.

Dopo il suo debutto italiano nel 2022, l’artista torna a esibirsi nel nostro Paese proprio sul palco di Gardaland, pronto a far ballare il pubblico nella magica cornice del parco.

La serata sarà arricchita da una line-up tutta italiana di talento, rappresentando il meglio della scena club e festival internazionale. Luca Lazza, Marco Carpentieri e Nicola Fasano calcheranno il palco con le loro migliori performance. Inoltre, l’intramontabile Albertino, vera leggenda del DJing, sarà presente per far ballare tutte le generazioni con set che intrecciano grandi classici e nuove sonorità urban ed elettroniche.

Stars Night si conferma così l’appuntamento imperdibile per salutare l’estate e dare il benvenuto a settembre, aprendo la stagione dei grandi eventi autunnali di Gardaland. Dopo questo evento speciale, il parco ospiterà Gardaland Oktoberfest a partire dal 13 settembre, unendo la tradizione bavarese alla magia di Gardaland.

L’evento è un’opportunità unica per tutti gli amanti della musica e del divertimento di unirsi ai festeggiamenti per i 50 anni di Gardaland, in una notte che promette spettacolo e magia senza pari.