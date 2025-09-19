Connect with us

Gëneration Ami: al via la quinta edizione del progetto didattico contro il bullismo

Published

Prende il via la quinta edizione di un’iniziativa educativa di alto impatto contro il bullismo, il progetto Gëneration Ami. Promossa da Citroën Italia, questa iniziativa si rivolge direttamente agli studenti delle scuole superiori, coinvolgendo oltre 44.000 studenti e 2.684 classi nel corso degli anni. In collaborazione con il Centro Nazionale Contro il Bullismo – Bulli Stop, il progetto gode del patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Per l’anno scolastico 2025-2026, il progetto si rinnova nuovamente, raggiungendo 700 nuove classi e oltre 15.000 studenti tra i 14 e i 19 anni. Viene fornito un kit didattico digitale che include laboratori educativi, contenuti multimediali e attività interattive volte a sensibilizzare i giovani sui temi del bullismo e del cyberbullismo. Il programma educativo si articolerà attraverso 20 workshop in presenza previsti da ottobre 2025 a giugno 2026.

Un’iniziativa chiave per inaugurare il nuovo anno scolastico è lo spettacolo teatrale “Together is Better”, che si terrà il 23 settembre presso il Teatro degli Eroi di Roma. Questa rappresentazione simbolica coinvolgerà 180 studenti e sarà trasmessa in live streaming per le scuole partecipanti al progetto. Lo spettacolo, un’esortazione a riconoscere e affrontare il bullismo, includerà canzoni, danza, storie vere e testimonianze, creando un’esperienza immersiva ed emozionale per gli studenti.

Il significato del progetto risiede anche nella storia stessa della Citroën Ami. Inizialmente criticata sui social media per il suo design, si è poi affermata come una soluzione di mobilità sostenibile. La Ami è un quadriciclo elettrico che può essere guidato senza patente dai 14 anni in su, con caratteristiche ideali per la micromobilità urbana.

Lo spettacolo “Together is Better” vede in scena una classe simbolica dove ogni studente rappresenta un’emozione diversa. I conflitti culminano con l’arrivo di Ami, un nuovo alunno diverso dagli altri, che diviene simbolo di cambiamento attraverso l’empatia e la collaborazione. Il finale corale lascia un messaggio potente: “Together is Better”.

Parallelamente, gli studenti dell’Istituto Cristo Re di Roma avranno l’opportunità di effettuare un test drive con la nuova Citroën Ami, recentemente rilanciata con un nuovo design. Questo momento educativo mette l’accento sulla mobilità sostenibile e responsabile, in linea con i principi del progetto Gëneration Ami. Il messaggio chiave è: guidare il cambiamento significa prendersi cura del proprio futuro con consapevolezza, responsabilità e rispetto per sé e per gli altri.

