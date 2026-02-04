Gennaio in crescita per Opel in Italia: vendite in aumento e successo per la Super Rottamazione

Il 2025 si è aperto positivamente per Opel in Italia, che registra un avanzamento significativo nel mese di gennaio. La quota di mercato delle vetture Opel ha raggiunto il 2,61%, in crescita rispetto al 2,48% dello stesso mese dell’anno precedente. Il miglioramento è trainato in particolare dal canale privati, considerato il più competitivo del mercato.

A gennaio 2025, la quota a clienti privati di Opel si è attestata al 2,2%, rispetto all’1,8% dell’anno precedente, segnando un incremento di 0,4 punti percentuali. Tra i modelli, spicca ancora una volta la città per eccellenza della casa tedesca: Opel Corsa si conferma protagonista del mercato con una crescita importante nella quota di segmento a privati, passata dal 4,8% al 6,6% in un anno.

Nel comparto SUV, Opel mostra anch’essa segnali di consolidamento. I tre modelli Mokka, Frontera e Grandland contribuiscono a un aumento di 0,3 punti di quota nel segmento, confermando la buona performance del marchio anche in un settore dominato dalla concorrenza.

Secondo la comunicazione ufficiale del costruttore tedesco, “il successo ottenuto dal costruttore tedesco fonda le basi sulla apprezzata campagna Super Rottamazione Opel”. L’iniziativa, lanciata per ampliare l’accesso a tecnologie moderne e motorizzazioni efficienti, ha permesso a molti automobilisti di rinnovare il proprio parco veicoli alle migliori condizioni di mercato.

A differenza di molte campagne pubbliche del passato, la Super Rottamazione Opel non prevede limiti di reddito, né vincoli legati al comune di residenza. L’unico requisito richiesto è il possesso di una vettura da rottamare, una formula che ha ampliato notevolmente la platea dei potenziali acquirenti.

La vera punta di diamante dell’iniziativa è la nuova Opel Corsa. Grazie alla campagna in corso, la celebre city-car viene proposta a un prezzo d’ingresso di 13.450 euro, una soglia estremamente competitiva che favorisce il passaggio a un’auto di nuova generazione, specialmente per coloro che non hanno potuto beneficiare dei fondi statali esauriti.

Il 2025 ha segnato un traguardo importante per Opel, che ha celebrato i 125 anni di produzione automobilistica con una gamma completa di veicoli dotati almeno di una motorizzazione elettrica. Il 2026 parte così con ottime premesse e un’offerta rinnovata, composta da tre SUV – Mokka, Frontera e Grandland – e dalla nuova Opel Astra, in procinto di arrivare con una dotazione tecnologica all’avanguardia.

In un mercato sempre più orientato verso l’elettrificazione e l’efficienza, la strategia di Opel sembra raccogliere consensi e risultati concreti. Con una crescita costante dei volumi e una quota di mercato in aumento, il marchio tedesco conferma la propria capacità di rinnovarsi e di restare competitivo, puntando su un mix equilibrato tra accessibilità, innovazione e tecnologia di ultima generazione.