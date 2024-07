GEORGE MICHAEL: è disponibile in pre-order l’EP per i 40 anni di “Careless Whisper”

George Michael torna alla ribalta con un’occasione speciale per festeggiare il quarantesimo anniversario del suo iconico brano “Careless Whisper”. L’EP esclusivo, disponibile in pre-order, celebra questo traguardo epico con una serie di versioni speciali del famoso singolo.

L’EP “Careless Whisper” include versioni rimasterizzate del singolo originale, del mix esteso e dello strumentale. Ma il pezzo forte dell’EP è sicuramente la registrazione inedita dal vivo dell’indimenticabile hit eseguita al Madison Square Garden di New York City durante il concerto di George del luglio 2008. Una performance storica che ha segnato il ritorno di George Michael al pubblico di New York dopo 17 anni.

George Michael, figura di spicco della musica internazionale, ha lasciato un’impronta indelebile nella storia della musica pop. Con oltre 125 milioni di dischi venduti in tutto il mondo e una serie di successi nella sua carriera solista, ha ridefinito il panorama musicale degli anni ’80 e ’90.

Il brano “Careless Whisper”, scritto con Andrew Ridgeley ai tempi dei Wham!, è considerato un classico moderno della canzone contemporanea. Con oltre 700 milioni di visualizzazioni su TikTok e quasi mezzo milione di visualizzazioni giornaliere su YouTube, dimostra di essere amato anche dalle nuove generazioni di ascoltatori.

Il EP commemora non solo il successo strepitoso di “Careless Whisper” ma rende omaggio alla genialità musicale di George Michael, vincitore di numerosi premi tra cui sei Ivor Novello Awards e due Grammy. La sua influenza nella musica pop internazionale lo colloca tra le icone culturali più significative della sua generazione.

Per i fan affezionati e per chi ama la musica di qualità, l’EP “Careless Whisper” è un’imperdibile collezione di brani che fanno parte della storia della musica pop. Il modo perfetto per celebrare e ricordare il talento straordinario di George Michael, che continua a vivere attraverso la sua musica senza tempo.