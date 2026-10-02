ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE rivoluziona i cieli tra grafica next-gen e multiplayer globale

ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE segna il ritorno trionfale dell'acclamata serie di combattimenti aerei sviluppata da Bandai Namco Aces Inc., dopo sette anni dall'ultimo capitolo principale. Il nuovo titolo, ora disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC, offre la più grande e visivamente straordinaria esperienza mai vista nella saga, grazie all'adozione dell'Unreal Engine 5 e di nuove tecnologie proprietarie.



L'azione di ACE COMBAT 8 si svolge nell'iconico universo della serie. Il giocatore assume il ruolo di Wings of Theve, leggendario pilota a capo della Joker Flight, uno squadrone d'élite impegnato nella riconquista della propria patria contro la Federazione dell'Usea Centrale. Insieme ai compagni Baxter, Tasha e Coster, i piloti dovranno superare missioni ad alta tensione, sfidare rivali temibili e compiere scelte che influenzeranno il destino del conflitto.



Uno degli elementi più innovativi è il multiplayer cross-play, che permette ai piloti di incontrarsi e sfidarsi tra piattaforme diverse in sessioni ad alta adrenalina. Il nuovo hub social, la Base aerea, può ospitare fino a 100 giocatori contemporaneamente e offre modalità come Assalto Cooperativo e Guerra Co-Op, oltre a missioni d'emergenza a tempo limitato ed eventi PvP competitivi.



Vasti cieli ricreati nei minimi dettagli, scenari spettacolari ed effetti meteorologici dinamici che impattano realmente sul gameplay rendono ogni battaglia ancora più coinvolgente. I giocatori potranno pilotare un ampio ventaglio di caccia ispirati a modelli reali e sperimentare una narrazione cinematografica in prima persona ricca di pathos.



Il titolo introduce inoltre il Premium Ace Pass per ACE COMBAT ONLINE, che consente di accedere a ricompense stagionali come skin esclusive, costumi avatar e il celebre velivolo ADFX-02 MORGAN - PIXY in versione giocabile. Con il Premium Ace Pass Plus, i giocatori ottengono un bonus di 30 livelli, accelerando i progressi nelle sfide online.



Con grafica mozzafiato, multiplayer globale e una trama immersiva, ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE si afferma come la nuova esperienza di riferimento per gli appassionati dei dogfight digitali.