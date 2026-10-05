Gloria Il Musical: debutto a Milano per lo show sui grandi successi di Umberto Tozzi

Manca poco al debutto di uno degli eventi più attesi della stagione teatrale italiana: Gloria Il Musical, il primo spettacolo ispirato all'intramontabile repertorio di Umberto Tozzi, sarà in scena dal 23 ottobre 2026 al Teatro degli Arcimboldi di Milano. Questa nuova produzione promette emozioni forti e coinvolgimento del pubblico sulle note che hanno fatto la storia della musica italiana, portando in scena una storia originale intrecciata ai grandi successi del cantautore torinese.



Valeria Mancini (nel ruolo di Gloria) e Nick Casciaro (Marco) sono i giovani protagonisti, affiancati da un cast d'eccezione che include Gloria Miele, Elisa Marangon, Fabio Pappacena, Toni Fornari, Emanuela Fresi e Laura Ruocco. La direzione musicale porta la prestigiosa firma di Umberto Tozzi, mentre la produzione è affidata a GoldenStar AM S.r.l. con uno staff creativo di eccellenza tra cui Andrea Maia, Toni Fornari e Vincenzo Sinopoli.



La trama segue l'ascesa di Gloria, una giovane donna determinata a diventare cantante, costretta a scegliere tra la tradizione familiare e il sogno artistico. Una favola moderna che esplora i temi del coraggio, della crescita personale, delle passioni e delle difficoltà, incorniciata dalle hit di Tozzi e Bigazzi, e da brani frutto della collaborazione con Raf. Gloria è una giovane donna talentuosa e determinata con un grande sogno: diventare una cantante. Il suo progetto di vita si scontra, tuttavia, con quello del padre, desideroso di vederla impiegata, come da tradizione, nell'azienda di famiglia. In contrasto con le sue visioni e guidata dall'amore infinito per la musica, Gloria prenderà la decisione di allontanarsi dalle sue origini e da una strada apparentemente già tracciata, per inseguire con determinazione il suo obiettivo.



Il musical regalerà grandi momenti sulle celebri note di Gloria, il brano che dal 1979 ha travolto le classifiche internazionali anche grazie alla voce di Laura Branigan ed è entrato nell'immaginario collettivo, scelto come colonna sonora di film iconici come Flashdance e The Wolf of Wall Street, oltre che in serial di successo come Glee e La Casa di Carta.



Il tour toccherà alcune tra le principali città italiane: dopo l'esordio milanese dal 23 ottobre al 1° novembre, seguiranno Torino, Genova, Brescia, Vicenza, Roma, Bologna, Assisi, Trieste, Padova, Montecatini Terme, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Taormina, Palermo e Firenze, fino ad aprile 2027.



Gloria Il Musical si distingue per essere una produzione interamente Made in Italy, sostenuta dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy nell'ambito della Giornata Nazionale del Made in Italy 2026. Un investimento nei talenti nostrani e una risposta concreta alla forte tradizione italiana anche nel mondo del musical, con l'ambizione di portare lo spettacolo all'estero.



Un ampio ensemble di ballerini e performer animerà la scena con coreografie firmate da Laura Ruocco e Giulio Benvenuti. La direzione creativa vede coinvolti anche Lapo Consortini (orchestrazioni), Simone Manfredini (consulente musicale), Marco Pupin (scenografie), Ivan Stefanutti (costumi), Luca Maneli (light design) e Unità C1 (visual design).



L'attesa è alta per uno show che promette di unire generazioni diverse nel segno della grande musica italiana, suggellata da una lunga carriera da oltre 80 milioni di dischi venduti, 2000 concerti e 300 brani incisi da Umberto Tozzi, premiato con Golden Globe, nomination ai Grammy, riconoscimenti a Sanremo e Festivalbar.



Uno show in cui il pubblico non potrà fare a meno di cantare! I biglietti sono disponibili in prevendita per tutte le principali date, riproponendo sul palco, attraverso le emozioni della storia di Gloria, quell'energia musicale che ha reso celebre la canzone italiana in tutto il mondo.