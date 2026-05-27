Gucci diventa title partner di Alpine: nasce il Gucci Racing Alpine Formula One Team

Gucci ha rivelato oggi una collaborazione destinata a fare storia nel mondo del lusso e dello sport motoristico. Il celebre brand italiano diventerà Title Partner di Alpine Formula One Team a partire dalla stagione 2027 del Campionato del Mondo FIA di Formula 1. Si tratta della prima volta in assoluto che una maison di moda di lusso assume questo ruolo di primo piano in un team di vertice della massima categoria automobilistica.

Il team correrà con il nome ufficiale di Gucci Racing Alpine Formula One Team, adottando i colori iconici di Gucci sulle livree delle vetture. Questa partnership segna il lancio di Gucci Racing, una nuova piattaforma di business ed esperienziale che unisce i valori di performance, precisione, disciplina ed eccellenza, creando un ponte unico tra il mondo del lusso e quello dello sport ad altissimo livello.

La collaborazione nasce dall’incontro di due realtà animate da ambizioni comuni e valori condivisi. Da un lato, Gucci, sinonimo di creatività audace, heritage italiano e cultura contemporanea. Dall’altro, Alpine, marchio fondato nel 1955 da Jean Rédélé e oggi parte di Renault Group, con una presenza in Formula 1 fin dal 1977. Il team francese vive un momento di grande slancio, attestandosi in quinta posizione nel campionato e mostrando progressi continui sia nella classifica costruttori che in quella piloti.

Gucci Racing si manifesta attraverso un logo dedicato, nel quale il celebre motivo Interlocking G si affianca al wordmark “Gucci Racing”. Questa identità visiva diventerà il simbolo di una piattaforma che andrà ben oltre la semplice presenza in pista.

La Formula 1 rappresenta oggi una delle piattaforme più potenti al mondo per visibilità e reach. Con un pubblico in forte espansione, sempre più giovane, eterogeneo e sofisticato, offre a Gucci l’opportunità di rafforzare la propria desiderabilità e rilevanza culturale in mercati strategici di primario interesse.

La partnership non si limiterà alla visibilità sulle monoposto. Nei prossimi anni prenderanno vita iniziative ambiziose che includeranno contenuti esclusivi, collezioni di prodotto dedicate, esperienze cliente uniche e appuntamenti speciali. L’obiettivo è costruire una piattaforma distintiva capace di generare impatto duraturo, unendo il fascino del lusso all’adrenalina dello sport motoristico.

Heritage, innovazione e cultura contemporanea sono i pilastri su cui Gucci ha sempre costruito la propria identità. Il mondo dei motori vi appartiene per natura: velocità, design, precisione tecnica ed emozione pura rappresentano valori perfettamente allineati con l’estetica e la visione del brand.

Con questa mossa strategica, Gucci consolida la propria posizione come protagonista trasversale della cultura contemporanea, entrando in uno degli ambienti più competitivi e glamour del pianeta. La stagione 2027 segnerà l’inizio di un’avventura che promette di ridefinire i confini tra moda di lusso e motorsport di alto livello.

Gucci Racing Alpine Formula One Team non è solo una nuova livrea: è il simbolo di un’alleanza ambiziosa tra due eccellenze che, insieme, puntano a scrivere pagine memorabili nella storia della Formula 1 e del lusso globale.