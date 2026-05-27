Santi Francesi tornano con /GUERRILLA/: nuova musica e un capitolo rock

I Santi Francesi pubblicano il nuovo singolo /GUERRILLA/ il 29 maggio, segnando l'inizio di un capitolo rock e maturo con Asian Fake e Sony Music Italy.

Sarà disponibile dal 29 maggio in tutti gli store digitali /GUERRILLA/, il nuovo singolo inedito dei Santi Francesi, progetto formato da Alessandro De Santis e Mario Francese. Il duo inaugura così una nuova fase della propria carriera entrando nel roster dell'etichetta Asian Fake e House of Music, con distribuzione affidata a Sony Music Italy.

Dopo un anno e mezzo di silenzio discografico seguito all'EP /Potrebbe non avere un peso/, i Santi Francesi presentano un singolo che traccia un deciso spostamento verso sonorità rock, accompagnato da una scrittura più matura e una ricerca di libertà espressiva sempre più marcata. La scelta di aprire questo nuovo capitolo proprio con /GUERRILLA/ è simbolica e riflette un manifesto d'intenti: "Nulla al di fuori dell'eternità dell'arte, dell'amore, del caos e di coloro che dedicano il loro viaggio alla ricerca di codici in quel caos, ecco nulla al di fuori di questo ci solleva oggi", raccontano i due artisti.

Il significato di /GUERRILLA/ si annida nella domanda universale: lotti o scappi? "La questione è sempre la stessa. Una reazione umana che aumenta il battito e ci rende vigili: lotta o scappa. Lotti o scappi? Regola n. 20 della rivoluzione: una volta ribelle, sei un ribelle per sempre. E allora per noi Guerrilla è l'ennesimo tentativo di cercare dei compagni, del fuoco, in quello che ci sembra un posto gelido. Compagni con cui lottare, in silenzio, nei boschi, tutti pieni d'amore come una banda di irregolari" spiegano i Santi Francesi.

Il nuovo singolo è stato anticipato da un rientro sulle scene social e da un listening privato per i fan. Caratterizzato da un'attitudine più rock sia nella musica che nell'approccio al mondo, /GUERRILLA/ rappresenta anche il primo tassello di un nuovo percorso che verrà svelato nei prossimi mesi.

Il racconto dei Santi Francesi si arricchisce con una storia già ricca di successi. Dal debutto nel 2019 con l'album autoprodotto /Tutti Manifesti/, che ha superato 2,5 milioni di stream, la crescita è stata costante: la vittoria a Musicultura nel 2021, la presenza nella colonna sonora della serie Netflix /Summertime/ con /Giovani Favolosi/, la trionfale partecipazione e vittoria all'edizione 2022 di X Factor Italia e la finale a Sanremo Giovani con /Occhi Tristi/ che ha aperto loro le porte del palco dell'Ariston nel 2024 con /L'amore in bocca/.

Molto apprezzata anche la loro esibizione, durante la serata delle cover del Festival di Sanremo 2024, al fianco di Skin sulle note di Halleluja di Leonard Cohen, culminata in una standing ovation. Lo spirito della band si è rivelato anche nei concerti intimi sold out in chiese sconsacrate, testimoniando un rapporto intenso e diretto con il proprio pubblico.

Nel corso del 2024 i Santi Francesi hanno pubblicato i singoli /tutta vera/ e /Ho Paura di Tutto/, proseguendo un'intensa attività live con concerti nei principali festival italiani e un club tour invernale nei locali più importanti del paese. Con /GUERRILLA/, Alessandro e Mario lanciano un messaggio di resistenza, ricerca e condivisione: la rivoluzione parte sempre dal coraggio di restare sé stessi e unirsi agli altri.