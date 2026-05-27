Suzuki DR-Z Off-Road Academy 2026: formazione fuoristrada tra innovazione e adrenalina

La Suzuki DR-Z Off-Road Academy 2026 si prepara a tornare protagonista, offrendo agli appassionati di motociclismo la possibilità di vivere un'esperienza immersiva all'insegna dell'avventura e della formazione fuoristrada. Nell'ultimo weekend di maggio prende il via il progetto pensato sia per chi si avvicina per la prima volta al mondo dell'off-road, sia per chi desidera perfezionare le proprie tecniche di guida in terreni impegnativi, con il supporto di istruttori altamente qualificati.

Grande novità di questa edizione è il ritorno in gamma della Suzuki DR-Z4S. Questo modello, celebre per la sua facilità di utilizzo, viene rilanciato in una versione dai contenuti tecnici completamente aggiornati: monocilindrico 398 cc da 38 CV, conforme alle normative Euro 5+, acceleratore ride-by-wire per una gestione precisa della potenza e sospensioni KYB di alta qualità. La DR-Z4S si distingue per leggerezza (151 kg in ordine di marcia), agilità, pneumatici semi-tassellati e possibilità esclusiva di disattivare l'ABS su entrambe le ruote, elemento cruciale per il fuoristrada più spinto.

Il sistema di controllo della trazione prevede modalità apposite per l'asfalto e la modalità G (Gravel) pensata per le condizioni a bassa aderenza. La modalità Gravel consente un controllato slittamento della ruota posteriore sulle superfici difficili, permettendo al pilota di mantenere il pieno controllo senza sacrificare la prontezza della moto, garantendo sicurezza sia su sterrati leggeri che su terreni più tecnici.

La DR-Z Off-Road Academy si svolgerà nelle colline di Agazzano (PC) e prevede dieci giornate dedicate ai motociclisti con poca o nessuna esperienza nel fuoristrada, grazie a sessioni di esercizi mirate allo sviluppo di equilibrio e abilità tecniche. I partecipanti saranno seguiti da istruttori federali guidati da due nomi di spicco: Stefano Nigelli, pluricampione italiano di Enduro, e Alex Zanotti, vincitore del Rally dei Faraoni e cinque volte alla Dakar. In mattinata si alterneranno esercizi di stabilità, curve fra i paletti e superamento di ostacoli naturali; il pomeriggio prevede un percorso fuoristrada da oltre 40 km per mettere in pratica quanto appreso.

Il calendario 2026 prevede le seguenti date: 30-31 maggio, 27-28 giugno, 4-5 luglio, 19-20 settembre e 3-4 ottobre. Il costo di partecipazione è di 350 euro, con iscrizione direttamente online e possibilità di scegliere la data preferita verificando in tempo reale la disponibilità dei posti. Dopo la richiesta di iscrizione, ogni candidato verrà valutato per il livello di esperienza al fine di personalizzare l'attività formativa.

La DR-Z Off-Road Academy rappresenta un'occasione unica per apprendere i segreti dell'off-road in sicurezza, divertendosi e provando le potenzialità di una moto progettata per l'avventura su ogni tipo di terreno.