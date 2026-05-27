MadMan torna con MM Vol. 5: il nuovo capitolo della saga rap esce il 29 maggio

MadMan è pronto a riaccendere la scena rap italiana con l'uscita di MM Vol. 5, atteso per venerdì 29 maggio su tutte le piattaforme digitali. Il nuovo capitolo della leggendaria saga dei mixtape segna un ritorno alle origini per uno degli artisti più iconici e tecnicamente raffinati del panorama hip hop nazionale.

Il disco vanta una tracklist di quindici brani, arricchita dalla presenza di ospiti d'eccezione: Fabri Fibra, Gemitaiz, Nitro, Joshua, Nello Taver, Nayt, Johnny Marsiglia, Toni Zeno, Nerone, Ensi, Mattaman e Vegas Jones. Un parterre pensato per celebrare l'essenza più genuina del rap e coinvolgere alcuni dei nomi più influenti della scena contemporanea.

Tra i brani spiccano Waterloo con Nitro, Timeless con Joshua e Fabri Fibra, Every Day insieme a Gemitaiz e Pesi Massimi che vede collaborare Nerone, Ensi e Mattaman. Non mancano incursioni con artisti come Nello Taver e Vegas Jones, omaggiando una visione collettiva e senza barriere del rap italiano.

Negli ultimi mesi MadMan ha coinvolto la sua community in un viaggio attraverso la storia dei precedenti volumi, trasmettendo live su Twitch e raccontando aneddoti inediti dagli studi di registrazione e dal movimento hip hop degli anni passati.

MM Vol. 5 rappresenta un ritorno alla radice stilistica e identitaria di MadMan, con rime chirurgiche, incastri millimetrici e una vasta gamma di flow, su produzioni che spaziano dall'hip-hop puro alle influenze trap e r&b. Questo capitolo non è solo un'aggiunta alla saga, ma un nuovo incendio creativo che riporta in primo piano la pura urgenza delle barre e la libertà senza compromessi che ha sempre contraddistinto il progetto.

In occasione dell'uscita del disco, MadMan ha annunciato un instore tour in tre tappe esclusive, offrendo ai fan l'opportunità di incontrarlo dal vivo: il 29 maggio a Milano (Mondadori Duomo, ore 16:30), il 3 giugno a Roma (Discoteca Laziale, ore 17:00) e il 4 giugno a Napoli (Feltrinelli Garibaldi, ore 17:30).

L'artista si conferma una delle penne più incisive e riconoscibili del rap italiano, capace di unire tecnica, innovazione e coerenza. La saga MM continua a rappresentare uno spazio di totale libertà e autenticità, consolidando MadMan come punto di riferimento per una nuova generazione di ascoltatori e artisti.