Genesis diventa Official Automotive Partner dei Campionati Nazionali e Internazionali Amateur FIG

Genesis ha ufficializzato una nuova e significativa partnership con la Federazione Italiana Golf (FIG), diventando Official Automotive Partner dei Campionati Nazionali e Internazionali Amateur per il triennio 2026-2028.

La collaborazione prevede il supporto alla mobilità per tutte le principali manifestazioni amatoriali organizzate dalla FIG, coinvolgendo atleti di differenti fasce d'età e contribuendo alla crescita del movimento golfistico italiano anche su scala internazionale. La protagonista di questa partnership sarà la Genesis G80, vettura premium che accompagnerà tutte le attività della federazione durante i prossimi tre anni di eventi.

Obiettivo comune delle due realtà è sostenere lo sviluppo e la diffusione della pratica del golf, mantenendo un forte allineamento valoriale basato su rispetto, integrità ed eccellenza. Da un lato c'è Genesis, che punta su innovazione, qualità ed esclusività, dall'altro la Federazione Italiana Golf, impegnata nella promozione del golf amatoriale come base per il futuro dello sport. Questa alleanza rispecchia inoltre la strategia di posizionamento di Genesis in Italia, iniziata a gennaio con la presenza dei modelli 100% elettrici GV60, Electrified GV70 e Electrified G80.

L'intesa permetterà a Genesis di consolidare il legame tra il marchio e il mondo del golf, considerato ideale per i concetti di attenzione al dettaglio, precisione e ricerca costante dell'eccellenza, valori centrali sia per il brand coreano che per la disciplina sportiva.

La collaborazione è stata sottolineata dalla consegna ufficiale di una Genesis G80 alla Federazione, che la utilizzerà nelle attività istituzionali e logistiche dei campionati. Charles Fuster, Brand Director di Genesis in Italia, ha dichiarato: "È un grande piacere annunciare la partnership con la Federazione Italiana Golf, che vedrà Genesis protagonista nei campionati italiani e internazionali amateur. Questa collaborazione segue quanto fatto a livello mondiale dal Brand con la sponsorizzazione deI Genesis Scottish Open nel Regno Unito e del Genesis Invitational negli Stati Uniti. Nasce da una profonda condivisione di valori: rispetto, integrità ed eccellenza, principi che il golf esprime nella sua forma più autentica e che Genesis incarna ogni giorno attraverso il proprio approccio distintivo al lusso e alle prestazioni. La scelta del golf come piattaforma di comunicazione principale non è quindi affatto casuale. Per Genesis, rappresenta un contesto in linea con uno stile di vita definito da qualità, equilibrio ed eleganza. Questo equilibrio si esprime attraverso il concetto di Athletic Elegance, una filosofia di design che fonde dinamismo e purezza stilistica raffinata, trasmettendo un senso di movimento anche quando l'auto è ferma. In questo parallelismo col golf, Genesis ritrova pienamente la propria identità: lusso non ostentato, eleganza senza eccessi e prestazioni elevate, pensate per chi cerca l'eccellenza come attitudine, dentro e fuori dal campo."

Cristiano Cerchiai, Presidente della Federazione Italiana Golf, ha commentato: "Ringrazio Genesis per aver scelto di condividere con la Federazione Italiana Golf un percorso pluriennale che punta al raggiungimento di obiettivi all'insegna di strategie e valori comuni. Genesis rappresenta un brand moderno, tecnologicamente avanzato e impegnato nel futuro sostenibile, in perfetta sintonia con la strategia che la FIG sta portando avanti. In quest'ottica, il recente lancio del Progetto "GOLFPOP" conferma la volontà di cambiare marcia e dare una netta accelerazione allo sviluppo del movimento golfistico italiano".

L'accordo con la Federazione Italiana Golf rafforza così la presenza di Genesis nel panorama sportivo italiano e sottolinea la volontà del brand di investire in piattaforme che riflettano uno stile di vita definito da lusso, innovazione e sostenibilità.