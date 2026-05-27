Renault celebra il motorsport a Sport & Collection 2026 e sostiene la ricerca oncologica

Renault conferma il suo impegno nel celebrare il patrimonio motorsport partecipando alla 32ª edizione di Sport & Collection – 500 Ferrari contro il cancro, in programma da giovedì 28 a domenica 31 maggio 2026 sul Circuito Val de Vienne al Le Vigeant. Dopo le recenti presenze al Salone Rétromobile di Parigi e al Tour Auto, la Casa della Losanga rafforza così una stagione 2026 particolarmente ricca di eventi dedicati alle auto storiche.

L’evento francese rappresenta uno degli appuntamenti più importanti del calendario per gli appassionati di auto d’epoca, unendo la passione per le vetture leggendarie a una nobile causa solidale. Dal 1995, Sport & Collection ha raccolto oltre 7,3 milioni di euro per la ricerca contro il cancro, confermando il suo doppio valore sportivo e umano.

Per questa edizione, Renault metterà in risalto il suo ricco patrimonio agonistico con una retrospettiva dedicata ai programmi sportivi storici della Marca. Il momento più toccante sarà sicuramente l’omaggio a Jean Ragnotti, leggenda indiscussa del motorsport Renault, che vedrà diverse vetture iconiche sfilare in suo onore.

I veicoli esposti, provenienti in gran parte da The Originals Renault – La Collection, scenderanno in pista in due momenti clou: le Renault RS10 e Alpine A442 B saranno guidate venerdì, sabato e domenica alle ore 11.00 e 15.25, mentre la sfilata in onore di Jean Ragnotti è programmata per venerdì e sabato alle 18.55.

René Arnoux, Alain Serpaggi e Julien Saunier saranno tra i piloti storici presenti durante tutto il weekend per condividere aneddoti e passione con il pubblico.

Tra le star dell’evento spicca la Renault RS10 guidata da René Arnoux, monoposto che ha segnato la storia della Formula 1 introducendo con successo il motore turbo e conquistando il Gran Premio di Francia 1979.

Non mancherà l’Alpine A442 B di Alain Serpaggi, l’eroina della vittoria alla 24 Ore di Le Mans 1978, equipaggiata con un potente V6 turbo da 500 cv capace di sfiorare i 360 km/h.

La sfilata dedicata a Jean Ragnotti vedrà protagoniste vetture leggendarie come la Renault 5 Maxi Turbo Philips, simbolo assoluto del periodo d’oro dei rally degli anni ’80 e strettamente legata al “Ragno”, insieme alla Mégane Maxi, altra icona asfalto di Renault Sport.

Completano la parata la Renault 21 Super Tourisme, la Renault 5 Turbo Europa Cup, la Renault 5 Alpine Gruppo 2, la Renault 5 Tour de Corse, la Renault 11 Turbo Rally, la Clio Gruppo A (guidata da Julien Saunier) e la Supercinq GT Turbo Diac.

Renault allestirà uno stand concepito come un vero paddock di Formula 1, dove i visitatori potranno ammirare anche la Dauphine Gordini che ha partecipato al Tour Auto 2026. Il modello sarà esposto all’interno del tendone The Originals Renault Garage, lo spazio ufficiale dedicato al mondo delle auto da collezione.

François Allain, giornalista specializzato e Ambasciatore di The Originals Renault Garage per il 2026, sarà presente per tutto il weekend per raccontare ai visitatori la storia di questo iconico modello. L’esperienza sarà arricchita dall’Estafette Boutique, il mitico furgone Renault trasformato in punto vendita ufficiale per acquistare merchandising e articoli The Originals.

Con questa partecipazione, Renault non solo celebra il proprio glorioso passato sportivo, ma rafforza il legame con gli appassionati e con valori importanti come la solidarietà, confermando il proprio ruolo di protagonista nel panorama dell’heritage automobilistico europeo.