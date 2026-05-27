Changan Automobile diventa partner globale ufficiale della Nazionale di Calcio del Portogallo

Changan Automobile ha annunciato una partnership strategica globale con la Federazione Portoghese di Calcio, diventando Partner Globale Ufficiale della Nazionale di Calcio del Portogallo. Questa collaborazione rappresenta un importante passo nella strategia internazionale di Changan Automobile, che vede l'Europa come priorità grazie al piano di espansione Vast Ocean Plan.



Il legame tra Changan Automobile e la Nazionale portoghese si fonda su valori condivisi come resilienza, eccellenza e visione a lungo termine. Questi principi sono riassunti nella filosofia comune di "Stay in the Game", ovvero la capacità di mantenere concentrazione, continuità e determinazione anche quando le sfide si fanno più complesse.



Questa iniziativa consolida l'impegno di Changan Automobile nel rafforzare la propria presenza a livello globale e dimostra come il mondo dello sport e dell'industria automobilistica possano collaborare per promuovere ideali di crescita e successo. Attraverso questa partnership, il colosso automobilistico intende sostenere performance d'eccellenza, integrando la propria mission con i valori della Federazione portoghese.



Il focus rimane orientato sulla crescita internazionale, con particolare attenzione al mercato europeo come tappa fondamentale del percorso di espansione. Con tali premesse, Changan Automobile si prepara ad affrontare nuove sfide nel settore automobilistico, valorizzando la collaborazione con una delle nazionali di calcio più prestigiose del panorama mondiale.