Hankook rinnova la partnership con il Pallone d’Oro 2025: prestigio mondiale a Parigi

Hankook è orgogliosa di tornare come sponsor ufficiale del Pallone d’Oro nel 2025, consolidando una collaborazione che unisce eccellenza sportiva e visibilità internazionale. La cerimonia di premiazione si terrà il 22 settembre 2025 al Théâtre du Châtelet di Parigi, una delle location più iconiche della capitale francese, e sarà seguita in tutto il mondo da milioni di appassionati di calcio.

Dal 1956, anno della sua istituzione da parte di France Football, il Pallone d’Oro rappresenta il premio individuale più prestigioso nel calcio, capace di esaltare i migliori giocatori per le loro performance nella stagione appena conclusa. Nel 2025, Hankook sarà sponsor per il secondo anno consecutivo, confermando il proprio impegno a supportare eventi sportivi di altissimo livello.

La partnership tra Hankook e il Pallone d’Oro non si limita a una semplice sponsorizzazione, ma si traduce in una presenza forte e riconoscibile del marchio. Il logo Hankook sarà ben visibile sul tappeto rosso e nelle aree stampa, mentre una serie di attività digitali congiunte tra UEFA e Hankook rafforzeranno il legame emotivo con i tifosi, consolidando la fedeltà al brand a livello globale.

Con questa scelta strategica, Hankook ribadisce il suo approccio alle sponsorizzazioni sportive internazionali, orientato verso eventi di grande impatto mediatico. Oltre al Pallone d’Oro, l’azienda è già protagonista in contesti di primo piano come l’ABB FIA Formula E World Championship, il FIA World Rally Championship, la UEFA Europa League, la UEFA Conference League e la storica partnership con il Borussia Dortmund.

La combinazione tra uno dei riconoscimenti più iconici del calcio mondiale e un marchio leader nel settore automotive crea una sinergia che punta a rafforzare la visibilità globale e la reputazione internazionale di Hankook. La serata del 22 settembre a Parigi non sarà soltanto un’occasione per celebrare il talento dei più grandi campioni, ma anche per confermare il ruolo di Hankook come protagonista indiscusso nelle sponsorizzazioni sportive di livello mondiale.