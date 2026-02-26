Hasbro Games lancia la nuova collezione ufficiale FIFA World Cup 2026

Mentre cresce l’attesa per la FIFA World Cup 2026, Hasbro Games apre l’anno con una collezione esclusiva dedicata ai tifosi e alle famiglie che desiderano vivere l’entusiasmo del calcio anche a casa. La nuova linea, ispirata ai Mondiali, unisce il divertimento dei giochi da tavolo più amati all’emozione del torneo più seguito del pianeta.

Protagonista principale della collezione è il Monopoly Panini Prizm FIFA World Cup 2026™ edition, una versione speciale del classico gioco da tavolo dove i giocatori possono creare una formazione con le carte Panini Prizm, mescolando le stelle del calcio attuale e le leggende che hanno segnato la storia dei Mondiali. I giocatori possono comporre la loro squadra attraverso le carte Panini Prizm, scegliendo tra stelle attuali e leggende della FIFA World Cup, e partecipare anche loro al Torneo. Disponibile da oggi online, il gioco promette ore di competizione e strategia, perfetto per entrare nello spirito della Coppa del Mondo.

A completare l’esperienza di gioco arriva il Booster Box Monopoly Panini Prizm FIFA World Cup 2026, un set aggiuntivo con 24 carte extra che permettono di ampliare la rosa e mettere in campo nuovi campioni. Questa espansione arricchisce ulteriormente la collezione, rendendo il gioco ancora più dinamico e personalizzabile per tutti gli appassionati.

La linea dedicata ai Mondiali 2026 si arricchisce anche di due novità che puntano sul divertimento rapido e sull’interazione familiare: il Monopoly Deal FIFA World Cup 2026™, versione di carte del celebre gioco di contrattazioni immobiliari, e il Forza 4 shots FIFA World Cup 2026™, che introduce speciali lanciatori a forma di scarpe da calcio per colpire e segnare in rete.

Con questa collezione, Hasbro Games unisce tradizione e innovazione, proponendo prodotti capaci di coinvolgere sia gli appassionati di calcio sia chi ama trascorrere momenti di allegria in famiglia. Ogni gioco è pensato per accompagnare il conto alla rovescia verso la FIFA World Cup 2026™, offrendo l’occasione di vivere la magia del torneo direttamente in salotto.

La nuova collezione FIFA World Cup 2026™ di Hasbro Games segna così un connubio perfetto tra sport e divertimento, trasformando la passione per il calcio in un’esperienza di gioco condivisa e indimenticabile.