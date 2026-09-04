IFA 2026: SBS rivoluziona elettronica di consumo con AI e smart home a Berlino

Innovazione e sostenibilità sono le parole chiave con cui SBS si presenta a IFA 2026, portando a Berlino un'offerta sempre più ampia che abbraccia energia, smart home, pet-tech, audio e protezione dei dispositivi. Con uno spazio espositivo rinnovato e ampliato, l'azienda ribadisce il proprio impegno nello sviluppo di soluzioni attente alle esigenze dei consumatori e del mercato internazionale.



L'intelligenza artificiale fa il suo ingresso nel mondo dell'energia con la nuova linea Pulse, composta da wall charger intelligenti. Questi dispositivi sono in grado di riconoscere automaticamente i device Apple collegati, mostrando sullo Smart Color Display i dettagli della ricarica, tra cui il modello di iPhone e le informazioni principali. Agli utenti viene offerta la scelta tra diverse modalità operative, come Night Mode per preservare la batteria riducendo la potenza durante la notte, e Boost Mode per accelerare i tempi di carica. La linea integra inoltre le tecnologie Power Delivery, Adjustable Voltage Supply, e la nuova architettura GaN per garantire prestazioni elevate con dimensioni compatte e grande efficienza energetica.



Power Zero segna un passo avanti verso la consapevolezza energetica: grazie a un sistema avanzato di gestione dell'alimentazione, i caricabatterie limitano gli sprechi passando in standby se inutilizzati e interrompono la ricarica al raggiungimento del livello desiderato. Una soluzione che traduce il concetto di ricarica intelligente in benefici concreti: minori sprechi, maggiore efficienza e migliore tutela dei dispositivi.



Continua il percorso di responsabilità e sostenibilità con Re-Power, la nuova linea di dispositivi dotata di batterie sostituibili che consente di prolungare la durata dei prodotti e ridurre i rifiuti elettronici, rispondendo anche alle nuove normative europee su sostenibilità e riparabilità.



Vivanco HΩME amplia l'ecosistema SBS nel mondo della smart home e della sicurezza domestica. La proposta comprende telecamere indoor ed outdoor dal design compatto e soluzioni avanzate per il rilevamento umano, audio e del calore corporeo, oltre a una vasta gamma di sensori (movimento, porte e finestre, fumo, gas, acqua, temperatura e umidità). Il sistema, centralizzato grazie alla sirena Echo Sense e al gateway Hub Sense, viene gestito tramite l'app Vivanco Smart, che consente piena compatibilità con smartphone iOS e Android e controllo remoto della propria abitazione.



Debutta anche Hi-Feedö by Vivanco, la nuova linea di prodotti intelligenti per il benessere degli animali domestici. Aquabuddy garantisce acqua fresca e pulita tramite purificazione e notifiche sul livello, mentre My Feedo permette di distribuire alimenti da remoto e persino registrare messaggi vocali personalizzati. Presenti anche soluzioni per la cura del pelo come Pet Salon e Fluffy Buzz.



Per l'ecosistema Apple, SBS introduce accessori innovativi per i nuovi iPhone e MacBook Neo. Il marchio PURO lancia la collezione Matching Color con cover, power bank e cinturini abbinati ai nuovi colori Apple, accompagnata da una linea di accessori per MacBook Neo tra cui hub, zaini e borracce. Da segnalare la nuova linea Cryo, pensata per la protezione termica di smartphone, e la gamma case&me che aggiunge funzionalità e stile ai dispositivi.



A IFA 2026 Uniqo e Jaz inaugurano una nuova fase di crescita. Uniqo si distingue nel settore energia con nuova identità visiva e un packaging user-friendly, mentre Jaz, brand premium dedicato all'audio, si rilancia con prodotti minimalisti e pensati per un'esperienza sonora professionale. Per la prima volta, entrambe le aree saranno accessibili al pubblico così da sperimentare in prima persona le innovazioni.



Dall'energia alla domotica, dalla cura degli animali all'audio, SBS conferma la propria strategia trasversale e la volontà di ampliare la gamma, rispondendo alle esigenze di mercati sempre più segmentati e attenti al valore lungo tutta la filiera.