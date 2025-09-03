Honda Italia e Lega Nazionale Dilettanti insieme per educare i giovani alla sicurezza stradale

Honda Italia e LND: Educare i Giovani alla Sicurezza sulle Due Ruote

La sicurezza stradale trova un nuovo alleato grazie alla collaborazione tra Honda Italia, Honda Motor Europe Ltd. – Italia e la Lega Nazionale Dilettanti (LND). Attraverso il progetto “Campioni di Responsabilità”, le due realtà uniranno le loro forze per promuovere un’educazione alla sicurezza stradale tra i giovani di età compresa tra 10 e 18 anni, tesserati per le società affiliate alla LND.

L’obiettivo di questa iniziativa è quello di trasmettere valori fondamentali per una guida più sicura su due ruote, integrando lezioni teoriche e pratiche che forniscano ai giovani le competenze necessarie per affrontare la guida di scooter e moto con maggiore consapevolezza e rispetto delle regole. Honda, in linea con la sua visione globale di azzerare gli incidenti mortali entro il 2050, consolida il suo impegno verso una mobilità più sicura attraverso questo progetto.

Marcello Vinciguerra, Direttore Generale di Honda Italia Industriale, ha sottolineato l’importanza di questa collaborazione. “Siamo orgogliosi di poter collaborare con un partner prestigioso come la Lega Nazionale Dilettanti. Questa iniziativa rappresenta per noi un’opportunità concreta per trasmettere valori fondamentali come il rispetto delle regole, la consapevolezza alla guida e la responsabilità individuale, in un contesto educativo e sportivo. Dobbiamo ‘pensare al plurale’, il che implica considerare la comunità, rispettare i limiti e, di conseguenza, rispettare la società.”

William Armuzzi, Head of Motorcycles di Honda Motor Europe Ltd. – Italia, ha ribadito: “La sicurezza stradale è da sempre una priorità assoluta per Honda. Con il progetto Campioni di Responsabilità vogliamo contribuire attivamente alla formazione di una nuova generazione di utenti della strada, più consapevoli e responsabili. Le due ruote sono importanti per la società, e ogni anno sempre più giovani si avvicinano a questo mondo. È fondamentale distinguere la differenza tra ‘andare in moto’ e ‘saper portare la moto’, per questo la formazione è essenziale. Usiamo la grande risonanza del calcio per raggiungere quanti più giovani possibile.”

Giancarlo Abete, Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, ha espresso gratitudine verso Honda. “Un sentito ringraziamento va ad Honda che ha creato l’opportunità di stringere un legame dove eccellenze di leghe calcistiche si collegano a eccellenze e realtà produttive locali e nazionali. Tramite la capillarità delle sedi della LND e i 700 mila tesserati in questa fascia di età sul territorio italiano nasce un’opportunità concreta per essere vicini ai giovani. La dimensione della fabbrica è una dimensione di squadra: il nostro obiettivo è comune e condiviso, nonostante la differente provenienza.”

Il progetto prevede due moduli formativi: uno teorico, incentrato su normative e comportamenti corretti, e uno pratico, con esercitazioni guidate su moto, per un approccio iniziale alla guida sicura. Questa partnership innovativa rappresenta un significativo passo avanti nella strategia di Honda, che mira a combinare eccellenza tecnologica e formazione per una sostenibilità sociale più ampia.