Honda NSX Tribute by Italdesign: il viaggio tra Giappone e Milano che celebra un’icona

Un percorso che fonde eredità, design e cultura automobilistica accompagna la Honda NSX Tribute by Italdesign dalle strade del Giappone fino alla sua première italiana, prevista durante la Milan Design Week 2026. Dopo il debutto al Tokyo Auto Salon, la supercar omaggio alla leggendaria NSX anni ’90 si prepara a un tour che riflette il dialogo tra tradizione e innovazione, tra ingegneria giapponese e sensibilità estetica italiana.

Il viaggio, che rappresenta la continuità di una storia simbolica tra passato e futuro, toccherà le principali tappe della cultura automotive nipponica: l’Osaka Auto Messe dal 13 al 15 febbraio 2026 presso INTEX Osaka (Padiglione 3, Stand 3-B15-2), e successivamente l’Automobile Council Japan dal 10 al 12 aprile 2026 al Makuhari Messe di Chiba. In mezzo, a metà marzo, è previsto anche un evento esclusivo dedicato al lusso e all’artigianato su misura, in concomitanza con la stagione dei ciliegi in fiore.

L’NSX Tribute by Italdesign è un progetto ufficialmente approvato da Honda e nasce come omaggio filologico e contemporaneo a una delle auto più emblematiche degli anni ’90. Rimane fedele all’identità originaria del modello, reinterpretandola però attraverso l’avanzata tecnologia della seconda generazione. L’obiettivo è dare vita a una edizione “few-off” che sintetizzi la storia di un’icona in chiave moderna.

In Giappone, il significato del tributo trova la sua massima espressione: rappresenta un ponte tra ciò che la NSX ha incarnato e ciò che può essere oggi, grazie a un linguaggio stilistico e ingegneristico attuale. La partecipazione ai saloni nipponici non è soltanto una celebrazione, ma anche un dialogo diretto con un pubblico che riconosce nel design automobilistico una forma d’arte.

Concluderà il suo percorso a Milano, dove sarà esposta al Fuorisalone 2026 in uno spazio dedicato all’interno dello showroom RRD in Via Tortona 31. Sarà l’occasione per mostrare come il progetto esprima al meglio “l’incontro tra cultura ingegneristica giapponese e sensibilità estetica italiana”.

“Questo tour è nato dal desiderio di raccontare il nostro profondo legame con il Giappone e la sua cultura”, afferma Antonio Casu, CEO di Italdesign. “È un rapporto che appartiene sia al nostro passato sia al nostro futuro. È un’occasione preziosa per avvicinarci ancora di più a una comunità che vive l’automobile con una passione autentica, proprio come noi.”

Casu prosegue sottolineando il valore simbolico del progetto: “In questa versione Tribute, la NSX assume un significato che va oltre l’auto stessa: è l’icona che ha sfidato le supercar europee con un approccio distinto. Per noi rappresenta l’essenza della nostra identità aziendale: la fusione tra slancio innovativo ed eredità radicata.”

E conclude: “Concludere questo viaggio alla Milan Design Week è altrettanto significativo. È uno dei palcoscenici internazionali più influenti, dove il design dialoga con culture, linguaggi e visioni diverse. In linea con il tema 2026, la NSX Tribute by Italdesign è l’espressione concreta di ciò che per noi Ideneers di Italdesign significa ‘Being Project’: capacità di design end-to-end, eccellenza ingegneristica, sviluppo prototipale, co-creazione con i partner OEM, artigianalità delle serie limitate e una narrazione che valorizza e amplifica il nostro lavoro.”

Un viaggio, dunque, che unisce due mondi e due visioni del design, confermando l’impegno di Italdesign nel costruire ponti tra tradizione e modernità attraverso un linguaggio automobilistico destinato a emozionare ancora.

