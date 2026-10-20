Jeep Avenger supera i 300.000 ordini e si conferma SUV bestseller in Europa

Jeep Avenger raggiunge 300.000 ordini, diventando il SUV Jeep più venduto in Europa e leader in Italia, con soluzioni high-tech e versioni per ogni esigenza.

Nuova Jeep Avenger ha raggiunto il traguardo dei 300.000 ordini a livello globale, consolidando il suo ruolo di SUV Jeep numero uno in Europa e confermandosi leader assoluto nel segmento B-SUV nei principali Paesi europei. In Italia, Avenger si distingue come il SUV più venduto e secondo modello più commercializzato in assoluto, considerando tutti i segmenti e le motorizzazioni.

Progettata e prodotta in Europa, Avenger è il modello più compatto della gamma Jeep e racchiude in poco più di quattro metri i valori di libertà, avventura, autenticità e passione. Dalla sua introduzione nel 2023, le versioni elettrificate rappresentano circa il 60% delle vendite totali, a testimonianza di una gamma motori che risponde alle più varie esigenze.

Nel 2026 il modello è stato rinnovato, introducendo nuovi contenuti tecnologici come fari Matrix LED e una telecamera anteriore con visuale a 360°, una migliore qualità delle superfici interne e nuovi colori ispirati alla natura, Bamboo e Forest, particolarmente apprezzati dal pubblico.

Nonostante le dimensioni compatte, nuova Avenger mantiene il DNA Jeep con capacità off-road ai vertici della categoria. I clienti apprezzano l'approccio Jeep "design to function", che rende Avenger bella, pratica e perfettamente a suo agio in ogni ambiente. Le protezioni a 360 gradi e le piastre sottoscocca "molded-in-color" conferiscono robustezza senza rinunciare allo stile. La griglia a sette feritoie, simbolo Jeep, si distingue per l'illuminazione LED che dona visibilità in ogni situazione.

Il sistema Jeep Selec-Terrain®, di serie anche sulle versioni 4x2, regola la potenza e il controllo della trazione in base alle condizioni del terreno e meteorologiche, abbinato al sistema Hill Descent Control per affrontare in sicurezza le discese più difficili.

La protagonista della gamma è la versione 4xe a trazione integrale da 145 CV, dotata di trasmissione elettrificata a doppia frizione, motore termico anteriore e motore elettrico posteriore in grado di erogare fino a 1.900 Nm di coppia sulle ruote posteriori. Nuova Jeep Avenger 4xe supera pendenze del 40% su ghiaia e del 20% anche in assenza di aderenza sull'asse anteriore. La dotazione include Jeep Shield nero, fendinebbia LED, barre al tetto e gancio posteriore.

I clienti possono scegliere fra benzina, e-Hybrid, BEV e 4xe, con cambio manuale o automatico, trazione anteriore o integrale. La versione 100% elettrica garantisce fino a 400 km di autonomia a zero emissioni, mentre la e-Hybrid rappresenta il primo step verso l'elettrificazione. La benzina con cambio manuale offre una proposta tradizionale, mentre Avenger 4xe è pensata per chi cerca le massime prestazioni in off-road.

La gamma si articola in quattro allestimenti (Longitude, Altitude, Summit, 85° Anniversario) per le versioni standard, mentre la 4xe viene proposta negli allestimenti Upland, Overland e 85° Anniversario.

Dal punto di vista della sicurezza, Avenger presenta una suite all'avanguardia di sistemi di assistenza alla guida di Livello 2. I nuovi fari Matrix LED offrono un'esperienza di guida notturna più rilassata, mentre la telecamera anteriore permette una visione dall'alto a 360°, semplificando le manovre di parcheggio e garantendo maggior sicurezza in fuoristrada.

Il SUV disegnato a Torino si posiziona come primo assoluto tra i SUV di ogni segmento e motorizzazione, con una quota superiore al 5% a settembre. Da gennaio a settembre 2026, Avenger vanta una quota di mercato del 2,57%, risultando il secondo veicolo più venduto d'Italia. Nel segmento B-SUV raggiunge una quota del 10,27% nei primi nove mesi e del 10,92% a settembre, confermando la sua supremazia.



