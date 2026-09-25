Turtle Beach presenta Vulcan II XP Air: tastiera gaming wireless con AirTrack Sensor

Turtle Beach amplia la sua rinomata linea di tastiere Vulcan con l'introduzione della nuova Vulcan II XP Air, una tastiera meccanica wireless full-size concepita per i gamer più esigenti e pronta a rivoluzionare le postazioni di gioco grazie a tecnologie di ultima generazione.

La Vulcan II XP Air si distingue per il design a basso profilo e per l'integrazione di switch meccanici lineari rossi TITAN HS hot-swappable, acustica di digitazione avanzata e soprattutto per il debutto della tecnologia AirTrack Gesture Sensor, un sistema intelligente che consente di controllare la riproduzione multimediale, l'audio e altre funzioni con semplici movimenti della mano. Senza dover toccare fisicamente la tastiera, la precisione e la rapidità restano centrali nell'esperienza di gioco.

Lato connettività, la Vulcan II XP Air offre modalità tri-mode con wireless a 2,4 GHz ultra rapido, Bluetooth e cavo USB-A, permettendo lo switch rapido tra cinque dispositivi collegati. La batteria da 6.000 mAh assicura fino a 95 ore di uso continuo con RGB e AirTrack attivi, o un'incredibile autonomia fino a 2.000 ore con entrambe le funzioni disattivate.

Gli switch TITAN HS sono pre-lubrificati in fabbrica per una digitazione più fluida, supportati da stabilizzatori perfezionati e una schiuma fonoassorbente che migliora ulteriormente la qualità acustica. Non mancano tecnologie essenziali per il gaming competitivo come N-Key Rollover (NKRO), anti-ghosting, ReacTap SOCD e la Game Mode. La rotella multimediale multifunzione, l'illuminazione per singolo tasto RGB AIMO e il supporto a Windows Dynamic Lighting ampliano le possibilità di personalizzazione tramite il software Swarm II, con cinque profili integrati.

Una caratteristica distintiva della Vulcan II XP Air è la sua esclusiva tecnologia AirTrack Gesture Sensor, che aggiunge un controllo intuitivo e senza contatto per la riproduzione multimediale, l'audio e i comandi compatibili con un semplice movimento della mano. Senza bisogno di allungare la mano verso il mouse o perdere la concentrazione a metà partita. Il rilevamento intelligente della presenza fa un passo ulteriore, attenuando automaticamente l'illuminazione RGB quando ti allontani per aiutare a prolungare la durata della batteria senza interrompere il flusso di lavoro o il gioco al tuo ritorno.

Accanto alla versione wireless, debutta la Vulcan II XP in versione cablata, già svelata in occasione della Gamescom 2026 ora disponibile in pre-ordine assieme alla sorella wireless. Entrambe le versioni condividono il design a basso profilo e gli switch lineari rossi TITAN HS hot-swappable, ma la versione cablata offre anche l'opzione degli switch tattili marroni, sempre pre-lubrificati e garantiti 50 milioni di pressioni. Disponibile in nero e bianco, questa variante mantiene tutte le funzionalità avanzate della serie: acustica premium, NKRO, anti-ghosting, rotella multimediale, RGB AIMO e compatibilità con Swarm II.

Sia la Vulcan II XP Air che la Vulcan II XP cablata sono preordinabili su turtlebeach.com e presso i principali rivenditori online. Il prezzo consigliato per la versione wireless è di 179,99 euro, mentre la cablata è proposta a 129,99 euro. Entrambe saranno disponibili a livello globale dal 25 ottobre 2026, offrendo così agli appassionati di eSport e gaming un pacchetto completo di innovazione, personalizzazione e prestazioni.