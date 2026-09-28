JBL rivoluziona l'home cinema: nuove soundbar Cinema SB MK2, surround wireless per tutti

JBL presenta la nuova serie Cinema SB MK2, una gamma di soundbar pensata per portare l'esperienza dell'home cinema direttamente nel salotto di casa, grazie a funzioni all'avanguardia e prezzi accessibili.



Per la prima volta, le soundbar JBL permettono di connettersi senza fili a una coppia di speaker JBL portatili compatibili, trasformandoli in veri canali posteriori surround: un vero salto di qualità per chi cerca l'immersione del cinema anche davanti alla TV. Con la tecnologia proprietaria SurroundPlay, basta la pressione di un pulsante per ottenere un audio avvolgente e coinvolgente.



La gamma Cinema SB MK2 comprende quattro modelli: SB510MK2, SB550MK2, SB580MK2 e SB595MK2. Tutte offrono dialoghi nitidi grazie a un canale centrale dedicato e bassi potenti, con compatibilità Bluetooth e la tecnologia Auracast per la musica wireless.



Il modello di punta SB595MK2 offre 440W di potenza in uscita, subwoofer wireless da 6,5 pollici e due driver up-firing che regalano autentico audio True Dolby Atmos per chi desidera il massimo da film, serie TV e musica. A seguire, la SB580MK2, anch'essa da 440W, e la SB550MK2 da 360W, entrambe con subwoofer wireless, mentre la SB510MK2 si distingue per il subwoofer integrato e una potenza di 200W, ideale per chi vuole un rapido upgrade dell'audio TV.



Tutti i modelli, esclusa la SB510MK2, presentano un innovativo design pieghevole che riduce il volume dell'imballaggio fino al 20%, facilitando il trasporto e riducendo l'impronta di carbonio.



"JBL Cinema SBMK2 nasce per offrire ai nostri clienti un valore concreto: qualunque sia il budget, è possibile contare su dialoghi nitidi, bassi potenti e un autentico audio cinematografico. Inoltre, chi possiede già una coppia di speaker portatili JBL Flip 7 può utilizzarli come canali surround. È questo il ruolo dell'innovazione: mettere in connessione prodotti che le persone già amano per offrire un'esperienza superiore alla somma delle loro singole caratteristiche, con le prestazioni che i clienti si aspettano da JBL e a un prezzo accessibile per ogni casa."



Le nuove soundbar JBL, che supportano Dolby Audio e Dolby Atmos a seconda dei modelli, garantiscono facilità di configurazione grazie a HDMI ARC o eARC e un'esperienza plug-and-play. La collezione sarà disponibile da ottobre 2026 con prezzi consigliati di 449,99 euro per SB595MK2, 349,99 euro per SB580MK2, 249,99 euro per SB550MK2 e 199,99 euro per SB510MK2.



JBL conferma così la propria leadership nel settore audio, offrendo soluzioni innovative, attente alla sostenibilità e pensate per tutti gli appassionati dell'home entertainment.