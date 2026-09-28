ASUS Googlebook 14: leggero, potente e integrato con AI Gemini e Android

ASUS inaugura una nuova era dei laptop ultraportatili con il Googlebook 14, il primo notebook dell'azienda sviluppato per sfruttare al massimo il potenziale di Gemini Intelligence, garantendo prestazioni di fascia alta, portabilità estrema e una perfetta integrazione con l'ecosistema Android.

Con soli 0,99 kg di peso e uno chassis in magnesio-alluminio dotato di tecnologia Nano Ceramic, il nuovo Googlebook 14 promette resistenza, qualità costruttiva e uno spessore ridotto a soli 10,9 mm. Il design, nella colorazione Dusk Ash, non solo conferisce al dispositivo un aspetto premium, ma protegge la superficie da graffi e abrasioni, rispettando anche i rigorosi standard militari MIL-STD 810H e quelli ASUS Superior Durability.

Le prestazioni sono garantite dai processori Intel Core Ultra Series 3, abbinati a un massimo di 64 GB di RAM LPDDR5X e fino a 1 TB di SSD PCIe 4.0, sostenuti da un sistema di raffreddamento avanzato che assicura efficienza e silenziosità. La batteria da 70 Wh offre una durata fino a 18 ore, ideale per lavorare tutto il giorno senza pensieri.

Il comparto visivo e sensoriale è tra i punti di forza: touchscreen OLED da 14 pollici 3K con tecnologia HDR, frequenza a 120 Hz, picco di luminosità di 1000 nit e protezione Corning Gorilla Glass Victus abbinato alla finitura antiriflesso Gorilla Matte. L'audio, affidato a sei altoparlanti con due woofer dual force-canceling e due tweeter, offre un suono ampio e immersivo. Il touchpad aptico con rilevamento della pressione su sei punti e la tastiera retroilluminata con corsa dei tasti da 1,5 mm completano l'esperienza premium.

Al centro dell'esperienza c'è Gemini Intelligence, soluzione AI pensata per una produttività evoluta. Funzionalità come Magic Pointer e i suggerimenti proattivi permettono di interagire rapidamente con i contenuti sullo schermo. Magic Pointer consente di indicare e selezionare gli elementi visualizzati sullo schermo per chiedere a Gemini di analizzarli, confrontarli o creare nuovi contenuti; i suggerimenti proattivi, invece, offrono un supporto anticipatorio da parte di Gemini, proponendo azioni basate su ciò che viene visualizzato sullo schermo, senza che l'utente debba necessariamente formulare una richiesta.

Il Googlebook 14 facilita inoltre il passaggio tra smartphone Android e laptop, consentendo di continuare attività o trasmettere app tra dispositivi in modo fluido, grazie a una integrazione completa con Android e supporto WiFi 7. Lato connettività, sono disponibili due porte Thunderbolt 4 USB-C, due USB 3.2 Gen 2 Type-A, una HDMI 2.1b e un jack audio da 3,5 mm, riducendo la necessità di adattatori.

Con l'acquisto del dispositivo sono inclusi 12 mesi di Google AI Pro e 5 TB di spazio cloud, offrendo agli utenti accesso avanzato alle funzionalità Gemini, Flow, Gemini Notebook e backup automatici di foto e file.



