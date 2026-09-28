Samsung presenta le sue innovazioni visual display a OVERVIEW, evento sulla Space Economy

Samsung ha scelto il palcoscenico di OVERVIEW, l'evento dedicato alla Space Economy, per mostrare le sue più recenti innovazioni nel settore dei visual display professionali. Alla kermesse ospitata a Palazzo Lombardia, l'azienda ha messo in luce soluzioni avanzate pensate per ridefinire la fruizione dei contenuti in contesti innovativi.



Tra i protagonisti della serata c'è stato lo Spatial Signage, tecnologia che ha permesso di guidare il pubblico in una sfilata virtuale in 3D senza occhiali dedicata alla collezione Lunar City/ESA. Questa applicazione ha evidenziato le potenzialità immersive e creative della proposta Samsung, capace di creare esperienze coinvolgenti e futuristiche.



Al centro dell'attenzione anche il Color E-Paper, impiegato per presentare il programma dell'evento in modalità completamente digitale. Questa soluzione vuole rappresentare un'alternativa efficiente e sostenibile alla tradizionale carta, promuovendo un approccio più green nella gestione delle informazioni negli eventi.



Samsung conferma così il ruolo di leader nella trasformazione digitale degli spazi pubblici e professionali, illustrando come le nuove tecnologie visual possano rendere gli ambienti più smart ed esperienziali. L'azienda continua a porsi come punto di riferimento per l'innovazione, dimostrando attenzione sia all'impatto ambientale che alla qualità dell'esperienza utente. Soluzioni come Spatial Signage e Color E-Paper aprono nuove prospettive per la comunicazione visuale nel futuro, offrendo strumenti dinamici, versatili e all'avanguardia.