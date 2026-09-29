LG StanbyME 2 Max: arriva in Italia il display touch 32'' super portatile

LG lancia in Italia il nuovo StanbyME 2 Max: schermo touch 32'', 4K, autonomia fino a 4,5 ore e tecnologie Dolby Vision e Atmos. Prezzo: 1.599 euro.

LG introduce il nuovo StanbyME 2 Max sul mercato italiano, portando per la prima volta nella gamma uno schermo touch super portatile da ben 32 pollici, il più ampio mai visto nella serie. Premiato ai CES 2026 Innovation Awards, il dispositivo si impone come punto di riferimento per chi cerca libertà e versatilità d'uso in casa grazie a tecnologie di ultima generazione e alla straordinaria portabilità.

Il display 4K UHD (3840x2160) offre una visione ampia e dettagliata, perfetta tanto per film e serie TV quanto per attività quotidiane come le videochiamate, la consultazione dei social o le sessioni di allenamento. Una delle principali innovazioni di StanbyME 2 Max è l'ampia batteria integrata, capace di assicurare fino a 4,5 ore di utilizzo senza dover essere collegato alla rete elettrica. Il supporto a stelo con base a rotelle consente di spostare comodamente lo schermo da una stanza all'altra, mentre la possibilità di staccarlo dalla base lo rende utilizzabile ovunque, come un enorme tablet touch.

La ricarica flessibile tramite supporto o porta USB-C e il design regolabile - inclinabile, ruotabile e con altezza modificabile - garantiscono massima adattabilità. In modalità verticale lo schermo si trasforma in uno strumento perfetto per navigare online, partecipare a videochiamate o esplorare i social, mentre in orizzontale si presta all'intrattenimento e alla creatività, anche grazie alla funzione Let's Draw integrata.

Dal punto di vista tecnologico, lo StanbyME 2 Max integra il processore α8 AI Processor Gen3, che ottimizza sia le immagini sia l'audio sfruttando l'intelligenza artificiale. Tra le funzioni chiave: AI Picture Pro per aumentare dettaglio e profondità delle immagini, AI Super Upscaling per migliorare la nitidezza su grande schermo e AI Sound Pro per un audio surround virtuale a 11.1.2 canali. L'esperienza audiovisiva è completata dal supporto a Dolby Vision e Dolby Atmos, che assicurano qualità superiore e immersività.

Attraverso la piattaforma webOS i contenuti disponibili sono numerosi. Oltre ai 400+ canali gratuiti di LG Channels, debutta sulla serie StanbyME la piattaforma artistica LG Gallery+, che può trasformare lo schermo in un vero elemento d'arredo grazie a oltre 5.000 opere da esporre.

Il nuovo LG StanbyME 2 Max è già disponibile sull'LG Online Shop e presso i principali negozi di elettronica al prezzo consigliato di 1.599 euro. Con questa novità, LG ridefinisce ancora una volta il concetto di schermo personale per la casa, offrendo un mix di innovazione, portabilità e qualità audiovisiva senza compromessi.