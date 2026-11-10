HUAWEI FreeBuds SE 5 MAX: fino a 80 ore di autonomia e cancellazione del rumore a 52 dB

HUAWEI presenta ufficialmente i nuovi FreeBuds SE 5 MAX, auricolari in-ear pensati per offrire un'esperienza di ascolto di qualità superiore nella vita di tutti i giorni. Il modello coniuga un'autonomia straordinaria di fino a 80 ore totali con una cancellazione attiva del rumore (ANC) multimodale capace di raggiungere i 52 dB, consentendo così di ridurre efficacemente i rumori di fondo in ogni ambiente, dai trasporti pubblici al lavoro.



Il design semitrasparente e la leggerezza degli auricolari, appena 4,3 grammi ciascuno, si completano con una custodia compatta disponibile in bianco lucido, blu satinato con riflessi perlati e nero opaco. Oltre all'estetica contemporanea, la comodità è garantita dalla struttura studiata su oltre 10.000 profili auricolari, offrendo una vestibilità stabile e confortevole anche per utilizzi prolungati.



La batteria rappresenta un elemento di spicco: fino a 10 ore di ascolto con una sola carica e ANC disattivato, oppure 7 ore con la funzione attiva. La custodia permette di arrivare a 80 ore complessive di utilizzo. Grazie alla ricarica rapida, bastano 10 minuti per ottenere fino a 4 ore aggiuntive di riproduzione, ideale per chi è sempre in movimento.



Una delle caratteristiche chiave è la cancellazione attiva del rumore avanzata, che permette di scegliere tra le modalità Ultra, Generale, Comfort e Dinamica. Quest'ultima regola automaticamente l'intensità dell'ANC in base all'ambiente, assicurando così un ascolto immersivo in qualsiasi situazione. Per chi utilizza spesso le chiamate, un sistema a 3 microfoni e un algoritmo AI dedicato isolano in modo efficace la voce, migliorando la nitidezza anche in ambienti rumorosi.



Sotto il profilo audio, FreeBuds SE 5 MAX supportano il codec LDAC, trasmettendo audio ad alta risoluzione fino a 990 kbps. Il driver dinamico da 10 mm garantisce una gamma di frequenze più ampia, mentre l'equalizzatore a 10 bande e le 4 modalità audio preimpostate permettono una personalizzazione completa dell'esperienza d'ascolto.



La connettività è semplice e immediata: gli auricolari consentono il collegamento simultaneo a due dispositivi di sistemi operativi diversi e sono compatibili con iOS, Android, EMUI e HarmonyOS. Il Bluetooth 6.0 assicura una connessione stabile e a bassa latenza, ideale anche per gaming e video.



I FreeBuds SE 5 MAX garantiscono anche resistenza quotidiana, grazie alla certificazione IP55 contro polvere e schizzi d'acqua, superando 26 test di affidabilità e ottenendo la certificazione SGS.



Sono disponibili al prezzo di 79 euro, con promozioni vantaggiose in occasione del Black Friday tra cui uno sconto di 30 euro e un ulteriore coupon di 10 euro. Gli utenti possono anche acquistare sullo store ufficiale HUAWEI, beneficiando di consegna rapida, pagamenti sicuri, assistenza dedicata e condizioni agevolate su resi e riparazioni.



