Xiaomi lancia in Italia REDMI Headphones Neo e Buds 8: autonomia e audio hi-res per tutti

Xiaomi presenta le REDMI Headphones Neo e Buds 8 in Italia: cuffie e auricolari con autonomia record, audio hi-res, cancellazione rumore e design minimalista.

Xiaomi amplia la propria offerta audio in Italia con il lancio delle nuove REDMI Headphones Neo e REDMI Buds 8, pensate per chi cerca massimo comfort, autonomia eccezionale e qualità sonora superiore. I dispositivi sono sviluppati per soddisfare le esigenze dei più giovani e degli appassionati di musica in movimento, con particolare attenzione a tecnologia e praticità.

Le REDMI Headphones Neo offrono fino a 72 ore di ascolto musicale continuativo grazie a una batteria da 600 mAh, perfetta per studenti, professionisti o viaggiatori che non vogliono preoccuparsi della ricarica. La soluzione di ricarica rapida tramite USB Type-C garantisce un ripristino dell'energia veloce e affidabile.

Un altro punto di forza è la doppia modalità di ascolto. Via Bluetooth 5.4 la connessione rimane stabile fino a 10 metri con latenza ridotta, ottimale per streaming e uso quotidiano. Per gli audiofili o chi necessita di fedeltà estrema, la connessione USB Audio consente una risposta in frequenza estesa fino a 40kHz, offrendo dettagli e chiarezza cristallini ideali per montaggio video e gaming.

Il design minimalista e leggero delle REDMI Headphones Neo, con soli 263 grammi di peso, assicura comfort prolungato. Le cuffie sono proposte in due colorazioni: Obsidian Black e Sand White, pensate per adattarsi facilmente a ogni stile personale.

La serie si arricchisce anche con i nuovi REDMI Buds 8, perfetti per chi predilige auricolari leggeri senza compromessi su autonomia. Bastano 10 minuti di ricarica per ascoltare musica fino a 4 ore, mentre la durata totale arriva a 44 ore utilizzando la custodia.

L'esperienza d'ascolto risulta immersiva e priva di distrazioni grazie alla cancellazione attiva del rumore fino a 50dB e microfono con riduzione AI. Questo consente di isolarsi dai rumori ambientali, in strada o durante le chiamate all'aperto. Ogni utente potrà lasciarsi avvolgere completamente da ciò che sta ascoltando, sia che si tratti di un contenuto musica, un film o una serie TV, senza badare al mondo esterno.

Le REDMI Headphones Neo sono già disponibili in Italia al prezzo consigliato di 74,99 euro, attualmente in offerta a 59,99 euro, mentre le REDMI Buds 8 vengono proposte a 59,99 euro con offerta lancio a 49,99 euro. I modelli sono acquistabili sul sito ufficiale e nei principali negozi di elettronica in una gamma di colori elegante. Inoltre, chi acquista uno dei due dispositivi riceve due mesi di accesso a Spotify Premium. Con queste novità Xiaomi vuole rivoluzionare l'esperienza audio quotidiana, unendo praticità, autonomia e qualità a prezzi accessibili.