Tineco lancia offerta anticipata per Black Friday su PURE ONE S50 Pro Pet

Tineco presenta in anticipo la sua promozione Black Friday dedicata a chi convive con animali domestici, proponendo l'aspirapolvere senza fili PURE ONE S50 Pro Pet a un prezzo speciale di 199 euro invece di 299 euro dal 10 al 30 novembre.

La soluzione proposta nasce per semplificare la gestione quotidiana di peli, capelli e polvere grazie alla combinazione di alte prestazioni e tecnologia intelligente. Il PURE ONE S50 Pro Pet integra un motore brushless che garantisce un'aspirazione potente, capace di rimuovere anche lo sporco più ostinato su diverse superfici. Il dispositivo è dotato di tecnologia iLoop Smart Sensor che rileva automaticamente il livello di sporco e adatta la potenza di aspirazione per ottimizzare la pulizia e risparmiare energia.

Per rispondere alle esigenze di chi ha animali in casa, l'aspirapolvere comprende una spazzola anti-groviglio studiata per non incastrare peli o capelli, facilitando la manutenzione e la durata del prodotto. La batteria removibile assicura un'autonomia fino a 70 minuti, rendendo il prodotto adatto anche ad ambienti ampi.

Praticità e comfort d'uso restano al centro, con funzioni che permettono di controllare in tempo reale lo stato dell'apparecchio tramite display LED e notifiche vocali. Il sistema di filtrazione a quattro stadi trattiene fino al 99,99% delle particelle di polvere, restituendo aria più pulita all'ambiente domestico.

L'offerta, valida solo per il periodo pre-Black Friday, rappresenta una proposta pensata per chi cerca un aiuto concreto nella gestione della pulizia quotidiana in presenza di animali.

Pensato sia per chi ha animali che per chi desidera una casa sempre ordinata, PURE ONE S50 Pro Pet fonde innovazione e attenzione ai bisogni domestici, offrendo una pulizia intelligente, pratica e ad alte prestazioni.