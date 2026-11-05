Oral-B lancia lo spazzolino iO Kids Disney Angel in edizione limitata

Oral-B amplia la linea dedicata ai più piccoli con la nuova versione iO Kids Disney Angel, ispirata al celebre personaggio del mondo di Lilo & Stitch. Questo spazzolino elettrico, disponibile in edizione limitata da ottobre 2026 a maggio 2027, punta a rendere l'igiene orale dei bambini più coinvolgente e divertente, unendo funzionalità avanzate a un design ricco di dettagli e colori.

La nuova versione della gamma iO Kids integra la tecnologia di micro-vibrazioni per offrire una pulizia più profonda e delicata, pensata appositamente per la bocca dei più piccoli. Tra le caratteristiche principali ci sono il timer musicale di due minuti, tre modalità di spazzolamento e un innovativo sistema di controllo della pressione, studiato per aiutare i bambini a prendersi cura dei propri denti in modo corretto fin da giovani.

Un aspetto particolarmente interessante è la compatibilità dello spazzolino con la Disney Magic Timer App, che trasforma ogni sessione quotidiana di spazzolamento in un'esperienza interattiva e coinvolgente. Grazie alle animazioni e ai giochi legati ai personaggi Disney, i bambini sono incentivati a rispettare il tempo consigliato dai dentisti, rendendo più naturale e costante la routine di igiene orale.

La scelta di proporre questa edizione limitata in concomitanza con il periodo natalizio risponde anche all'esigenza di offrire un'idea regalo tecnologica, utile e originale, particolarmente apprezzata da genitori e familiari. Disponibile come perfetta idea regalo tech da mettere sotto l'albero questo Natale, il nuovo Oral-B iO Kids Disney Angel punta a conquistare i più piccoli con un mix di tecnologia, design accattivante e funzionalità pensate su misura per loro.