Meta rivoluziona gli smart glasses: stile, AI e tecnologia per ogni esigenza

Meta presenta una nuova gamma di smart glasses, dai modelli eleganti by LISA e Kylie Jenner ai Ray-Ban con display e IA, ideali per sportivi e tech lovers.

Meta svela una collezione completa di smart glasses che promette di cambiare il modo di vivere stile, tecnologia e funzionalità intelligenti in vista delle feste.

Dalla moda alla performance sportiva, l'assortimento spazia dagli occhiali dotati di intelligenza artificiale a quelli con display integrato, coprendo un ampio range di prezzi da 259 a 899 euro.

Per chi cerca un accessorio unico, Meta propone i Meta Glasses personalizzabili, disponibili in cinque forme, tra cui il nuovo cat-eye Capri e il panthos Nova per chi mette al primo posto stile e design. La collaborazione con l'icona globale LISA si traduce in modelli esclusivi impreziositi da dettagli speciali, charm ispirati ai suoi animali e fotocard digitali da sbloccare. Il tutto in edizione Meta Adventurer LISA o Meta Capri LISA, entrambe disponibili anche per chi necessita di lenti graduate.

Non manca il glamour di Kylie Jenner, che firma una capsule dal caratteristico dettaglio a gemma sulla lente e una sua voce personalizzata per Meta AI. Questi occhiali sono acquistabili a partire da 419 euro in diverse varianti di colore, sia con lenti nere che Transitions, per una perfetta combinazione di funzionalità e carattere.

Tutti i modelli offrono l'assistente Meta AI integrato, che arricchisce ogni occhiale di funzioni smart per un regalo che mette insieme eleganza e innovazione.

Per chi desidera il massimo della tecnologia, i Meta Ray-Ban Display arrivano ora in Italia con un esclusivo schermo a colori ad alta risoluzione, che compare solo quando serve e consente di leggere messaggi, visualizzare traduzioni in tempo reale e interagire con Meta AI, lasciando lo smartphone in tasca. La particolarità di questi occhiali è il Meta Neural Band, un braccialetto che legge i movimenti muscolari della mano e permette un controllo intuitivo e discreto del dispositivo.

Chi vuole invece un accessorio più leggero trova nei Ray-Ban Meta Audio gli occhiali AI più sottili di sempre, pensati per chi vive la propria colonna sonora quotidiana senza rinunciare all'estetica. Con una autonomia che arriva a 48 ore grazie alla custodia di ricarica e due nuovi design iconici, Clubmaster e Burbank, questi occhiali garantiscono performance audio e comfort prolungato.

Per gli appassionati di fotografia e video, la terza generazione di Ray-Ban Meta include gli iconici Wayfarer, gli Aviator e i nuovi Zena cat-eye, tutti dotati di fotocamere da 12 MP e video in 3K Ultra HD. Un set di sei microfoni riduce il rumore di fondo e la batteria offre fino a 9 ore di autonomia per non perdere nessun momento. Inoltre, entro la fine dell'anno, questi dispositivi saranno i primi sul mercato in grado di registrare video con audio spaziale Dolby Atmos, offrendo un'esperienza davvero immersiva.

Gli sportivi potranno scegliere tra gli Oakley Meta Vanguard pensati per corsa, ciclismo ed escursionismo, compatibili con Strava e Garmin per monitorare le proprie performance, e gli Oakley Meta HSTN, che offrono una fotocamera ultra-grandangolare e speaker open-ear per restare connessi senza rinunciare alla sicurezza. Entrambi i modelli permettono di usare Meta AI a mani libere durante l'allenamento o le escursioni.

Tutti gli smart glasses Meta pongono grande attenzione alla privacy: ogni paio integra un LED di acquisizione, che lampeggia con luce bianca intensa durante foto o video, assicurando il rispetto delle persone nei dintorni e di chi indossa l'occhiale. Per chi cerca il connubio perfetto tra stile, tecnologia e funzioni intelligenti, la nuova gamma Meta offre una soluzione per ogni esigenza.