Renault Group e John Cockerill svelano Forefront Concept, il futuro dei droni terrestri

Renault Group e John Cockerill presentano Forefront Concept, piattaforma modulare e telecomandata progettata per missioni ad alto rischio.

Renault Group amplia il proprio raggio d'azione tecnologico e industriale entrando nel settore delle piattaforme terrestri robotizzate. In collaborazione con John Cockerill, il Gruppo francese ha presentato Forefront Concept, un innovativo veicolo telecomandato progettato per operare in ambienti complessi e ad alto rischio, sia in ambito militare sia civile. Una soluzione versatile che punta a combinare mobilità, autonomia e capacità operative, riducendo l'esposizione del personale nelle situazioni più delicate.

Alla base del progetto c'è una piattaforma elettrica con trazione integrale, quattro ruote sterzanti e due motori elettrici, una configurazione studiata per garantire agilità e capacità di superamento degli ostacoli anche sui terreni più impegnativi. Forefront Concept può essere controllato da remoto, si muove in maniera silenziosa e offre un'autonomia dichiarata di circa 400 km, incrementabile attraverso l'adozione di un range extender. La capacità di carico raggiunge invece una tonnellata, consentendo di affrontare missioni differenti in funzione delle necessità operative.

Le applicazioni previste spaziano dal supporto logistico alla ricognizione, dall'evacuazione alle attività di contrasto ai droni e al fuoco di copertura in ambito militare. Sul fronte civile, la piattaforma potrebbe trovare impiego nelle operazioni di protezione civile, nella logistica e negli interventi professionali in contesti difficili, pericolosi o difficilmente accessibili.

Forefront Concept nasce dall'integrazione delle competenze di Renault Group e John Cockerill, due realtà che hanno contribuito al progetto con esperienze complementari. Renault Group ha sviluppato la piattaforma mobile, mettendo a disposizione il proprio know-how nella progettazione di architetture modulari e nell'impiego di componenti automobilistici già collaudati. Un approccio che, insieme ai principi del design to cost e del design to manufacturing, punta a contenere i costi e i tempi di sviluppo, favorendo al tempo stesso una rapida industrializzazione e la produzione su vasta scala.

Un contributo importante arriva anche dall'esperienza maturata da Renault Group in oltre 15 anni di elettrificazione, con competenze specifiche nello sviluppo di motorizzazioni e batterie. L'obiettivo è realizzare una piattaforma affidabile e performante, capace di rispondere alle esigenze operative senza rinunciare alla competitività economica.

John Cockerill ha invece curato lo sviluppo delle funzioni di teleoperazione e autonomia, oltre all'integrazione dei sistemi necessari per le diverse missioni. Le competenze maturate nel settore della difesa, dei veicoli blindati e della robotica contribuiscono alla robustezza e alla capacità di adattamento del mezzo. Il progetto prevede inoltre un'architettura modulare ed evolutiva, destinata a consentire un progressivo incremento delle capacità autonome, mantenendo elevati requisiti di sicurezza e protezione.

Elaborato anche con il contributo delle forze armate francesi, Forefront Concept sarà protagonista nelle prossime settimane di una serie di esercitazioni e test. Le prove serviranno a perfezionare la piattaforma attraverso i riscontri raccolti sul campo e a valutare le sue potenzialità rispetto all'evoluzione degli scenari operativi e alla crescente necessità di robotizzazione.

Per Renault Group, il progetto rappresenta un'opportunità per trasferire le proprie capacità industriali e tecnologiche in un settore strategico come quello dei droni terrestri. Per John Cockerill, invece, è una nuova dimostrazione delle potenzialità offerte dall'integrazione tra robotica, sistemi autonomi e tecnologie per la difesa. Una collaborazione che punta a sviluppare una nuova generazione di piattaforme versatili, rapidamente industrializzabili e utilizzabili in numerosi contesti.