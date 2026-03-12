Huawei trionfa al MWC 2026 con Watch GT Runner 2 e FreeBuds Pro 5

Huawei è tornata protagonista assoluta al Mobile World Congress 2026 di Barcellona, conquistando numerosi riconoscimenti grazie a due dei suoi prodotti di punta: HUAWEI WATCH GT Runner 2 e HUAWEI FreeBuds Pro 5. Entrambi i dispositivi hanno messo in luce il continuo impegno del brand nel campo dell’innovazione, della performance e del design, confermando la sua leadership nel settore degli indossabili e dell’audio.

HUAWEI WATCH GT Runner 2 si è distinto come uno degli smartwatch da corsa più apprezzati della manifestazione, ottenendo ben quindici premi, tra cui i MWC Breakthrough Awards, i Publisher Awards MWC 2026 e il Best of MWC di Yanko Design. Definito dai media come “uno smartwatch leggero costruito per i runner più esigenti, che offre metriche di allenamento avanzate, una maggiore precisione del GPS e una lunga durata della batteria fino a circa due settimane”, il modello incarna le qualità che hanno reso celebre la gamma WATCH GT: affidabilità, prestazioni e robustezza. Il nuovo design in titanio garantisce comfort e resistenza, mentre il sistema di posizionamento ad alta precisione assicura una registrazione accurata dei dati di allenamento. La Modalità Maratona, che copre distanze dai 2 ai 42 km, offre un’esperienza completa, accompagnando gli utenti dalla preparazione fino al giorno della gara.

Anche gli HUAWEI FreeBuds Pro 5 hanno fatto incetta di premi al MWC 2026, aggiudicandosi il prestigioso titolo Best of MWC. Gli auricolari di punta del marchio si distinguono per un approccio tecnologico all’avanguardia, con una cancellazione attiva del rumore dual-driver e un sistema AI dual-engine che consente un’esperienza di ascolto immersiva e personalizzata. Grazie al nuovo codec audio L2HC 4.0 e all’innovativo sistema acustico Dual-Drive, i FreeBuds Pro 5 offrono un suono lossless ad alta risoluzione fino a 2.3 Mbps, restituendo fedelmente ogni dettaglio musicale. Un risultato che testimonia la capacità di Huawei di ridefinire gli standard dell’audio wireless, portando la qualità tipica delle cuffie cablate nel segmento true wireless.

La partecipazione di Huawei al MWC 2026 ha rappresentato un momento chiave per il marchio, che attraverso i propri device continua a promuovere la filosofia “Now is Yours”, orientata a offrire soluzioni smart capaci di migliorare la vita quotidiana degli utenti. I nuovi prodotti incarnano l’essenza di questa visione, con tecnologie pensate per favorire il benessere, l’attività fisica e la produttività.

Accanto all’innovazione di prodotto, Huawei continua a investire nell’esperienza post-vendita attraverso il proprio canale ufficiale online, Huawei Store, che offre consegne rapide e sicure, assistenza dedicata, possibilità di pagamento flessibile e un’ampia gamma di promozioni.

Con i riconoscimenti ottenuti a Barcellona, Huawei rafforza la propria posizione come uno dei principali protagonisti globali nel settore della tecnologia indossabile e dell’audio, ribadendo la propria missione: mettere l’innovazione al servizio delle persone, per accompagnarle in ogni momento della giornata con dispositivi intelligenti e performanti.