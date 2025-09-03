HUAWEI WATCH D2: un nuovo Blu per il tuo equilibrio tra stile e benessere

HUAWEI ha annunciato con orgoglio un’espansione della sua rinomata famiglia di smartwatch con il lancio della nuova variante di colore blu del HUAWEI WATCH D2. Questo elegante smartwatch si aggiunge ai modelli già disponibili in nero e bianco, offrendo un’opzione di stile aggiuntiva per adattarsi al gusto personale degli utenti.
Progettato per combinare funzionalità avanzate con un design all’avanguardia, l’HUAWEI WATCH D2 nella nuova colorazione non compromette il comfort e la vestibilità per cui è nota la serie. Questo smartwatch rappresenta una scelta ideale per chi cerca di bilanciare uno stile sofisticato con le esigenze del benessere personale.
Oltre al WATCH D2, HUAWEI ha ampliato la sua collezione di indossabili con il lancio della serie WATCH 5 a maggio 2025, caratterizzata dall’innovativa tecnologia del sensore X-TAP. Questa funzione rivoluzionaria offre un monitoraggio della salute immediato, rilevando l’ossigeno nel sangue in soli 10 secondi e fornendo valutazioni di salute approfondite in appena un minuto.
Disponibile per il preordine al prezzo speciale di lancio di 369 euro, il HUAWEI WATCH D2 verrà lanciato globalmente il 19 settembre 2025.