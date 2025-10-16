Hyundai alla Wizzair Venice Marathon: un grande coinvolgimento di runner e pubblico

Si è conclusa con la straordinaria partecipazione di oltre 20.000 runner la Wizzair Venice Marathon 2025, che anche quest’anno ha trasformato la Serenissima in un palcoscenico di energia, emozione e ispirazione. Hyundai, in qualità di Official Automotive Partner, ha affiancato gli atleti e il pubblico in un weekend dedicato alla passione per la corsa, all’innovazione e al progresso per la società, confermando il proprio impegno nel promuovere uno stile di vita attivo, sano e orientato al futuro.

La presenza del Brand ha rinnovato e rafforzato il legame tra la filosofia Hyundai – che pone le persone e il miglioramento continuo al centro di ogni percorso – e lo spirito autentico dei runner, sempre pronti a superare se stessi e i propri limiti, passo dopo passo.

All’Expo Village del Parco San Giuliano Nord, Hyundai ha offerto un ricco programma di esperienze, che ha riscosso un grande successo tra runner e pubblico. La pedana baropodometrica, curata da personale clinico qualificato, ha permesso agli atleti di ricevere analisi professionali dell’appoggio dei propri piedi e un report personalizzato, mentre l’area test drive ha dato modo di scoprire da vicino la gamma elettrica del Brand, con protagoniste KONA Electric e IONIQ 5 — simboli di una mobilità innovativa e sostenibile.

Spazio anche all’emozione pura con IONIQ 5 N, il primo modello 100% elettrico ad alte prestazioni di Hyundai, esposta in una veste esclusiva che ha raccontato come sostenibilità e divertimento alla guida possano convivere in perfetta armonia, senza alcun compromesso. A scandire i tempi di gara, invece, due esemplari di INSTER Cross, il city-SUV compatto e versatile, perfetto per la mobilità urbana e simbolo del nuovo modo di intendere la libertà di movimento firmato Hyundai.

Lungo il percorso, al 30° km, l’attivazione “One Last Push” con l’N Boost Button, ha regalato ai runner un momento di incoraggiamento speciale: musica motivazionale, messaggi personalizzati e il tifo della Hyundai Community hanno trasformato il passaggio in un’esperienza di pura energia condivisa. All’arrivo, l’esperienza è continuata con l’attesissimo e ambito angolo fotografico con il tempo finale “I left my Mark” e lo Specchio Kudos per selfie con hashtag brandizzati e un messaggio di congratulazioni personalizzato.

Hyundai continua a portare avanti la sua visione di “Progress for Humanity”: costruire un futuro migliore per le persone, attraverso la tecnologia, la passione e la volontà di migliorarsi, un passo dopo l’altro.