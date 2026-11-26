Il Jaecoo 7 SHS-P è entrato nel Guinness World Records con un consumo di 4,11 l/100 km, il valore più basso mai registrato da un SUV plug-in hybrid di serie nella National Three Peaks Challenge. Tradotto in unità britanniche, il dato equivale a 68,7 miglia per gallone imperiale, ovvero oltre 24 chilometri con un litro.

Il tentativo si è svolto il 19 e 20 settembre. La vettura è partita con il serbatoio pieno e la batteria carica, poi ha percorso 469,5 miglia, pari a circa 756 chilometri, su strade aperte al normale traffico, consumando complessivamente circa 31 litri di benzina. La verifica della prova è stata affidata al RAC, il club automobilistico britannico, mentre Guinness World Records ha confermato il risultato. Per il marchio si tratta del primo titolo di questo tipo nel Regno Unito.

La National Three Peaks Challenge prevede di norma la scalata di Ben Nevis in Scozia, 1.345 metri, Scafell Pike in Inghilterra, 978 metri, e Snowdon in Galles, 1.085 metri, da completare in ventiquattro ore. Questa volta il percorso è stato diviso in due giorni, con alternanza di autostrade, strade extraurbane e tratti di montagna sotto pioggia battente e vento forte. Le salite sono state affrontate dal conduttore televisivo britannico Ben Shephard, accompagnato da Cai Jarvis, istruttore capo di Lost Earth Adventures. Alla guida si sono avvicendati Kevin Booker, che detiene diversi primati Guinness, e Sam Clarke, entrambi esperti di prove sui consumi.

La vettura era di serie e non ha subito alcuna modifica. Prima della partenza, il bocchettone del carburante e la presa di ricarica sono stati sigillati in presenza del RAC, un accorgimento che ha escluso rifornimenti e ricariche durante il viaggio. Il percorso è stato tracciato da Webfleet, la piattaforma di gestione flotte di Bridgestone, che ha certificato i chilometri percorsi.

Commentando il risultato, Victor Zhang, Managing Director di JAECOO UK, ha sottolineato il valore del riconoscimento: "Un titolo Guinness World Records è riconosciuto in tutto il mondo: per questo era il modo ideale per mostrare che cosa JAECOO 7 SHS-P e il nostro Super Hybrid System di quinta generazione sanno fare fuori dal laboratorio. Una media di 68,7 mpg (4,11 l/100 km) su quasi 470 miglia di autostrade, strade di montagna e meteo variabile è esattamente il tipo di efficienza nell'uso reale di cui i nostri clienti beneficiano ogni giorno".

Il primato fa seguito a un test svolto a fine giugno sulla pista britannica UTAC Millbrook, dove Booker e Clarke si sono nuovamente alternati alla guida. In due giorni la Jaecoo 7 SHS-P ha percorso 828 miglia, circa 1.333 chilometri, facendo affidamento su un unico rifornimento e un'unica ricarica. Il dato supera dell'11% le 745 miglia, circa 1.200 chilometri, dell'autonomia combinata omologata WLTP, con verifica indipendente. Nello stesso test la OMODA 7 SHS-P ha coperto 770 miglia, circa 1.239 chilometri, valore superiore di circa il 10% rispetto all'omologazione.

Nel Regno Unito la Jaecoo 7, commercializzata dal gennaio 2025, ha guidato le immatricolazioni delle auto nuove a settembre con oltre 10.800 unità e si è confermata prima anche a ottobre con 3.412 vetture. Alla fine di ottobre il modello aveva superato quota 42.885 esemplari immatricolati, piazzandosi al secondo posto della classifica 2026 dietro la Ford Puma, secondo i dati SMMT.

In Italia la Jaecoo 7 SHS-P è proposta negli allestimenti Pure ed Exclusive, con prezzi a partire da 38.900 euro. La batteria da 18,3 kWh consente di percorrere oltre 90 chilometri in modalità elettrica e supera i 1.200 chilometri di autonomia combinata nel ciclo WLTP.