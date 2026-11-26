La concept car Alfa Romeo Cuorerosso sarà esposta al Museo Alfa Romeo di Arese dal 28 novembre al 9 dicembre 2026, nella sezione "Velocità". Dopo l'anteprima al Salone di Parigi, la vettura torna nel luogo che custodisce la memoria della casa del Biscione, accostata alle icone che hanno scritto la storia del marchio.

Cuorerosso incarna la visione futura del marchio e rilegge in chiave attuale i tratti che ne definiscono l'identità: eleganza, carattere sportivo, italianità e il piacere di guidare. La concept anticipa una gamma multi-energia, costruita su architetture flessibili e su diverse soluzioni di propulsione, senza spezzare il legame intenso tra vettura e conducente. Il progetto poggia su tre principi, Rosso, Italia e Sportività, che insieme danno vita a un linguaggio inedito e profondamente legato alle origini.

Il percorso espositivo di Arese si arricchisce anche di un'altra presenza. All'ingresso sono allestite le Spider Duetto della quarta serie, protagoniste dell'ultima parte della mostra "Spider è Alfa Romeo", pensata per festeggiare i sessant'anni dal debutto della vettura, avvenuto nel 1966. Il modello, sviluppato lungo quattro generazioni e rimasto in produzione per 28 anni, rappresenta oggi uno dei riferimenti più popolari del design italiano all'estero.

La zona d'ingresso ospita inoltre la gamma attuale del marchio, con Junior, Tonale, Stelvio e Giulia Quadrifoglio. I visitatori possono osservare queste quattro interpretazioni della sportività tricolore, nelle quali il patrimonio storico del Biscione dialoga con la sua evoluzione recente. Nella stessa area si trova anche l'Alfa Romeo Temporary Shop.

Per la visita, le porte del museo si aprono ogni giorno alle 10.00 e restano accessibili fino alle 18.00, mentre il martedì è giorno di chiusura.