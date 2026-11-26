Audi amplia la gamma plug-in della Q3 con una nuova versione e-hybrid da 204 CV, che si affianca alla variante da 272 CV già disponibile a listino. Il SUV dei quattro anelli, best seller del marchio, rafforza così la propria posizione di leader nel segmento delle ibride plug-in premium in Italia.
Il cuore della nuova declinazione è un motore 1.5 TFSI accoppiato a un propulsore elettrico, capace di erogare 204 CV e 350 Nm di coppia. Nello scatto da 0 a 100 km/h impiega 7,9 secondi, un valore che concilia brillantezza ed efficienza.
Protagonista dell'autonomia è una batteria da 25,7 kWh ad alta densità, che consente di percorrere fino a 118 chilometri nel ciclo WLTP viaggiando esclusivamente in elettrico. A completare il quadro intervengono la gestione intelligente della trazione e il sistema di frenata elettroidraulica.
Sul fronte della ricarica la Q3 e-hybrid accetta in corrente continua potenze fino a 50 kW e porta lo stato di carica dal 10% all'80% in meno di 30 minuti, prestazione che la casa presenta come best in class.
A bordo trovano spazio dotazioni digitali e di sicurezza derivate dai modelli di fascia alta del marchio. La commercializzazione prenderà il via nel corso del primo trimestre 2027, quando la nuova variante sarà disponibile nelle concessionarie italiane.
Discussione 0
Ancora nessun commento. Sii il primo a commentare!